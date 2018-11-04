Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Новости Беларуси. Расхожее выражение о том, что пешеход всегда прав, привело фактически к вседозволенности. Переходят дорогу в наушниках, музыку в которых хорошо слышно даже идущим рядом, разговаривают по телефону, начинают движение на последних секундах зеленого света и потом мчатся, как будто светофор пропускает пешеходов в последний раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И это не говоря о том, что умудряются перебегать дорогу в самых неожиданных местах, иногда даже с детьми.

И по итогу получается, что правила дорожного движения, которые вроде как для всех участников, жестко регламентируют только поведение автомобилистов. Например, почему если водителю запрещено говорить по телефону во время движения, то пешеходу можно? Не стоит ли внести в ПДД эту и другие нормы, которые защитят пеших участников дорожного движения – как бы странно это не звучало – от самих же себя?

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Корреспондент Анастасия Дехтяр выясняла причины беспечности и искала ответ на вопрос, как призвать пешеходов к ответственности за свою собственную жизнь.

Как штрих-коды переходов становятся прямолинейной кардиограммой смерти. На дорогах – пешеходы-камикадзе, так и норовящие стать неожиданными попутчиками, присев на бампер.