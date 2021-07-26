В цистерну с аммиаком врезался грузовик. В Гродно стартовали тактические учения МЧС

Новости Беларуси. Тактические учения МЧС стартовали в Гродно. На протяжении двух дней спасатели будут проверять силы и оттачивать навыки работы в экстремальных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 июля отрабатывались действия по устранению утечек опасных веществ, в частности аммиака. Расчеты спасателей провели разведку, установили водяную завесу, чтобы остановить распространение газа.

По легенде в цистерну, перевозящую аммиак, врезался грузовик – это и стало причиной происшествия. В таких ситуациях еще до медиков сотрудники МЧС оказывают первую помощь пострадавшим. Водителя грузовика, который по сценарию учений оказался заперт в кабине, оперативно освободили, проверили на посту химического контроля, и уже потом передали врачам.

Александр Жемчужников, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:

Проводим это, чтобы спасатели (всех партнеров) научились этим навыкам по ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации химических аварий. В результате двухдневных учений мы создадим фильм, по которому также смогут обучаться спасатели.