Символ советской бронетехники. В Беларуси с нуля воссоздали легендарный танк Т-50

Новости Беларуси. Минские реставраторы воссоздали легендарный танк Т-50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В войсках его называли машиной сопровождения пехоты. Боевая масса – 14 тонн. Экипаж – четыре человека. Вооружение – 45-миллиметровая пушка. Восстанавливали машину по оригинальным чертежам и фотографиям. Уже совсем скоро танк можно будет увидеть вживую во время реконструкции сражений. За испытаниями легендарной машины наблюдала Вероника Кудринецкая.

Грозный танк словно только сошел с конвейера завода Ворошилова в Ленинграде. Но нет, 76-ю боевую единицу такого класса воссоздали белорусские мастера танковых дел. Сегодня Т-50 «проснулся» после почти 80-летнего сна. Это копия легендарного легкого танка прорыва Т-50. Первый советский танк в легком весе, с высокой скоростью, хорошей броней и мощным вооружением. Внушительные габариты, телескопический прицел, радиостанция и продуманная система охлаждения. В то время Т-50 строили на совесть, тщательно выводя углы и шлифуя поверхности. Таким и сделали на «Линии Сталина» копию боевой машины. Когда война требовала много танков, от производства решили отказаться. Заводы в Омске и Барнауле были переориентированы на выпуск Т-34 и двигателей к ним.

Александр Микалуцкий, реставратор:

Машина уже практически сделана, на 60%, то есть мы уже сами посмотрели, что уже и наклонные лесы стоят, сделаны кормовой лист, моторного отсека, сама башня. Все больше замечаем, что опыт приходит с каждым годом. Нам уже никаких сложностей не доставляет даже согнуть башню. Потому что сама башня, видите, тоже наклонные листы, закругленные, и мы сейчас применяем тоже особую технологию, что никаких надрезов. Мы просто гнем, как надо, любой металл – десятка, 15 миллиметров – мы загнем до нужной нам формы.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В башне танка Т-50 располагались три человека: командир танка, заряжающий и оператор-наводчик. Он же и стрелял. Особенность этой боевой машины – в спарке пушки и двух пулеметов. Благодаря этому плотность огня в секторе стрельбы увеличивалась в два раза.

Он был непобедим для своего времени, но производство танка было трудоемким и сложным. В условиях тотальной войны фронту нужна была масса дешевой, простой в производстве и освоении техники. А Т-50 дешевым назвать сложно – стоимость производства танка оценивалась почти в 300 тысяч рублей. К тому же танк требовал определенных доработок, на которые в условиях войны уже не было ни ресурсов, ни времени. Всего заводом в Ленинграде и Чкалове были выпущены 75 линейных танков Т-50.

Владимир Якушев, реставратор:

Они начали выпускаться с 1939 и до 1942 года. Хорош тем, что броня у него была до 40 миллиметров почти по кругу – раз. Это уже для экипажа. На то время, еще 1941 год, когда немецкие танки были, и 20 миллиметров, и 37.

Несмотря на то что пьедестал непобедимого танка Великой Отечественной занял Т-34, по совокупности своих боевых, технических и эксплуатационных свойств Т-50 считается одним из лучших танков мира в своем классе.

Александр Метла, исполнительный директор ИКК «Линия Сталина»:

Когда «Панцирь-3» захватили в 1939 году при освободительном походе, начали исследовать танк и посмотрели, что немцы обязательно командира садят. И это самое концептуально правильное было решение – выделить командиров в танке. В принципе, в Т-50 это было реализовано. Башню сделали больше, командира отдельно посадили. Ему свою башенку командирскую сделали с приборами наблюдения. Он мог не отвлекаться, например, на заряжающие работы или как наводчик-оператор, а только наблюдать за полем боя и давать какие-то задачи (например, для механика-водителя, для целеуказания). То есть он, по сути, вел наблюдение, управлял боем реально. На 34-ках – самых известных танках Великой Отечественной войны – командир с 1943 года появился. Здесь уже командир был с начала войны.

Совсем скоро один из символов легендарной советской бронетехники заколесит по полям и просторам. Это, пожалуй, единственный танк такого типа в стране, который не воссоздан из старой боевой единицы, а построен с нуля. За основу была взята БМД-1. Дальше каждая деталь делалась энтузиастами вручную. Это единственный экземпляр в Беларуси, который можно увидеть не на постаменте, а на ходу.

Александр Микалуцкий:

У меня в руках для механика-водителя прибор, который мог в боевых условиях. Снабжался триплексом, который вставлялся сюда, и механик-водитель мог смотреть за полем боя.