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Всегда мечтал встретить день рождения в невесомости. Олег Новицкий отмечает 50-летие прямо в космосе

12 октября 2021 06:25
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Новости Беларуси. Белорус Олег Новицкий 12 октября отмечает юбилей прямо в космосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всегда мечтал встретить день рождения в невесомости. Олег Новицкий отмечает 50-летие прямо в космосе-1

Наш земляк всегда мечтал отпраздновать свой день рождения в невесомости. И во время своего третьего полета в космос мечта сбылась – 12 октября Олегу Викторовичу исполняется 50 лет. Стоит отметить, что на орбите именинник еще и сыграет роль в российском космическом кино.

Всегда мечтал встретить день рождения в невесомости. Олег Новицкий отмечает 50-летие прямо в космосе-4

Первый в мире киноэкипаж уже в полном составе на МКС. Российский фильм в случае удачи проекта станет первой в истории кинематографа лентой, отснятой в космосе. А в белорусском кинематографе появится первый актер-космонавт.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Фотофакт

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