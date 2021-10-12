Всегда мечтал встретить день рождения в невесомости. Олег Новицкий отмечает 50-летие прямо в космосе

Наш земляк всегда мечтал отпраздновать свой день рождения в невесомости. И во время своего третьего полета в космос мечта сбылась – 12 октября Олегу Викторовичу исполняется 50 лет. Стоит отметить, что на орбите именинник еще и сыграет роль в российском космическом кино.