Всегда мечтал встретить день рождения в невесомости. Олег Новицкий отмечает 50-летие прямо в космосе

Новости Беларуси. Белорус Олег Новицкий 12 октября отмечает юбилей прямо в космосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорус Олег Новицкий 12 октября отмечает юбилей прямо в космосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш земляк всегда мечтал отпраздновать свой день рождения в невесомости. И во время своего третьего полета в космос мечта сбылась – 12 октября Олегу Викторовичу исполняется 50 лет. Стоит отметить, что на орбите именинник еще и сыграет роль в российском космическом кино.
Первый в мире киноэкипаж уже в полном составе на МКС. Российский фильм в случае удачи проекта станет первой в истории кинематографа лентой, отснятой в космосе. А в белорусском кинематографе появится первый актер-космонавт.