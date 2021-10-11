«У нас прекрасные отношения с болгарскими коллегами». Как в Европе воспринимают белорусскую журналистику?

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Андрей, а как в Европе воспринимают белорусскую журналистику? Я знаю, что были конфликты, Европейская ассоциация журналистов в принципе очень негативно относилась к тому, что у нас происходило.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Разное отношение. Те люди, которые дают себе труд просто изучить ситуацию на месте, что происходит в белорусской журналистике, относятся с большим уважением. Допустим, даже в Европейском союзе у нас прекрасные отношения с болгарскими коллегами, латвийскими и Союзом журналистов Латвии. Просто потому, что они действительно углубляются в нашу повестку. Но есть люди, которые живут просто клише. Им надели на голову какую-то информацию, и они будут повторять ее снова и снова, как мантру. Например, хороший аргумент. Мы его часто используем в диалоге с нашими коллегами, в том числе и из Европейского союза. Сколько журналистов в странах-соседях, в том числе в Украине, погибли при исполнении своих служебных обязанностей? Назовите эту цифру и сравните с тем, что в Беларуси за последнюю четверть века ни один журналист, слава богу, не погиб при исполнении служебных обязанностей либо в связи со своим журналистским расследованием, в том числе расследованием банд, криминала, коррупции и так далее. Ни один не погиб. Хороший показатель? Хороший. Какой плюрализм мнений у нас существовал до последнего момента, 2020 года? Это выходило за все грани этики, логики и закона. На самом деле, Беларусь выступала последним суперлиберальным государством, в котором не было Закона о защите республиканских принципов, как во Франции. Закона об иностранных агентах, как в США и Российской Федерации, в котором, как в Украине, не закрывали по три телеканала, ссылаясь на то, что это просто в интересах национальной безопасности.