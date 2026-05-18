В лагерях Могилевской области оздоровятся 48 тысяч детей
До начала летних каникул остались считанные дни. Для юных белорусов двери откроют около 5,5 тысяч объектов оздоровления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство не просто помогает организовать досуг, а создает систему, где каждый ребенок, независимо от возможностей семьи, имеет шанс на яркие каникулы.
Только в лагерях Могилевской области с поддержкой государства отдохнут и наберутся сил 48 тысяч детей. Треть из них отправятся в классические лагеря, остальные проведут время в дневных и палаточных. В 2026 году на подготовку стационарных лагерей выделили больше 2 миллионов рублей. К открытию сезона готовится и один из самых многочисленных оздоровительных объектов Могилевского района «Чайка».
Около 400 тыс. детей и подростков планируют оздоровиться в белорусских лагерях.
Наталья Овчинникова, начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Чайка»:
У нас будет пять смен. В каждой смене у нас максимум по 350 детей. Каждая смена у нас будет иметь свою тематику.
Над созданием красоты и уюта в лагере трудится полсотни человек. На парадной площадке старый асфальт сменила новая безопасная плитка. Апгрейд коснулся и клуба: здесь обновили входные группы и подвесные потолки, идет замена напольного покрытия. В корпусах отремонтировали стены и заменили мебель. Серьезная трансформация произошла и в пищевом блоке. Оборудование, на котором за лето приготовят десятки тысяч порций еды, должно быть надежным.
Анастасия Сусла, кухонный рабочий воспитательно-оздоровительного лагеря «Чайка»:
Была закуплена новая посудомоечная машина, тестомеска, новая плита, чтобы облегчить работу поваров и персонала столовой, потому что она очень тяжелая. Обновили посуду, чтобы ребята, принимая пищу, чувствовали, как их любят, чтобы как и дома все было чистенько, аккуратненько, свеженько.
Лето по карману каждому. Финансовая доступность – ключевой принцип оздоровительной кампании. Средняя стоимость путевки в загородный лагерь Могилевской области – около 650 рублей. Но благодаря господдержке родители платят лишь часть суммы. Для загородных лагерей размер дотации составляет 302 рубля.