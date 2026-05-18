В лагерях Могилевской области оздоровятся 48 тысяч детей

До начала летних каникул остались считанные дни. Для юных белорусов двери откроют около 5,5 тысяч объектов оздоровления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство не просто помогает организовать досуг, а создает систему, где каждый ребенок, независимо от возможностей семьи, имеет шанс на яркие каникулы.

Только в лагерях Могилевской области с поддержкой государства отдохнут и наберутся сил 48 тысяч детей. Треть из них отправятся в классические лагеря, остальные проведут время в дневных и палаточных. В 2026 году на подготовку стационарных лагерей выделили больше 2 миллионов рублей. К открытию сезона готовится и один из самых многочисленных оздоровительных объектов Могилевского района «Чайка».

Наталья Овчинникова, начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Чайка»:

У нас будет пять смен. В каждой смене у нас максимум по 350 детей. Каждая смена у нас будет иметь свою тематику.

Над созданием красоты и уюта в лагере трудится полсотни человек. На парадной площадке старый асфальт сменила новая безопасная плитка. Апгрейд коснулся и клуба: здесь обновили входные группы и подвесные потолки, идет замена напольного покрытия. В корпусах отремонтировали стены и заменили мебель. Серьезная трансформация произошла и в пищевом блоке. Оборудование, на котором за лето приготовят десятки тысяч порций еды, должно быть надежным.