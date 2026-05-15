75 журналистов стали победителями и лауреатами XXII Национального конкурса «Золотая Литера»

Главная медиапремия страны традиционно объединяет признанных мастеров пера и молодых авторов. В 2026 году творческое состязание собрало рекордное количество заявок – почти 490 работ. Причем высокую активность проявили как республиканские, так и региональные массмедиа. Сильнейших определили в 27 номинациях.

Юлия Гавриленко, заместитель главного редактора редакции газеты «7 дней» Белорусского телеграфного агентства:

Это огромная честь для журналиста – получить награду в номинации «80-летие Великой Победы». Я о Великой Отечественной войне пишу не первый год, и, знаете, это очень тяжело. Это та тема, которую мы, журналисты, не можем не затрагивать. Мы должны говорить о войне так, чтобы нас слышали не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Владимир Волчков, заместитель главного редактора газеты «Звязда»:

За кадром, конечно, много остается, но если брать специфику аналитической, публицистической работы, то процесс идет несколько по-другому, чем у информационников. Ты постоянно погружаешься в проблему, ты постоянно в ней варишься, и, исходя из понимания, проблемы рождаются в материалах.

Награждение завершило масштабный медиафорум, в котором приняли участие более 700 представителей государственных СМИ, идеологической вертикали и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций. На пленарном заседании они обсудили актуальные вопросы развития журналистики: с какими вызовами сталкиваются медиа в эпоху фейков, как не утонуть в информационном шуме и почему именно государственные СМИ остаются главным источником доверия для белорусов.