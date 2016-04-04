Дети и безопасный Интернет: защитить от лишней информации и сделать источником знаний

Сегодня, 4 апреля, весь мир отмечает Всемирный день Интернета. Интернет, как мы знаем, – это и польза, и вред. С одной стороны – глобальный источник знаний, с другой – возможность получить любую, в том числе небезопасную информацию. А когда задумаешься, что её могут получить и дети, начинаешь беспокоиться.

Подробнее на эту тему поговорим с гостями программы. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Павел Лис, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь, Ирина Шевлякова-Борзенко, начальник образовательного центра научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.