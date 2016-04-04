Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 3 апреля: что такое ВТО и зачем это надо Беларуси?

29 марта у главы государства прошло совещание о взаимодействии с Всемирной торговой организацией. Думаю, давно мы не видели столько сомнений в выступлениях первых лиц государства по такому вопросу. Надо сказать, что процесс вступления в ВТО активизировался. И, возможно, он будет завершен в самое ближайшее время. Однако до сих пор совершенно не понятно: Беларусь находится в выгодной ситуации или в неравных условиях по сравнению со своими конкурентами.
Главный вопрос программы – что происходит? Но, я понимаю, для большей части аудитории вопрос состоит в другом: ВТО – что это такое?
Гости программы:
Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ;
Эдвард Матулис, заместитель министра торговли Республики Беларусь;
Николай Мартынов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства в Беларуси;
Валентин Байко, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства в Беларуси;
Александр Нахаенко, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты.