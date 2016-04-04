Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 3 апреля: что такое ВТО и зачем это надо Беларуси?

29 марта у главы государства прошло совещание о взаимодействии с Всемирной торговой организацией. Думаю, давно мы не видели столько сомнений в выступлениях первых лиц государства по такому вопросу. Надо сказать, что процесс вступления в ВТО активизировался. И, возможно, он будет завершен в самое ближайшее время. Однако до сих пор совершенно не понятно: Беларусь находится в выгодной ситуации или в неравных условиях по сравнению со своими конкурентами.

Главный вопрос программы – что происходит? Но, я понимаю, для большей части аудитории вопрос состоит в другом: ВТО – что это такое?

Гости программы:

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ;

Эдвард Матулис, заместитель министра торговли Республики Беларусь;

Николай Мартынов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства в Беларуси;

Валентин Байко, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства в Беларуси;

Александр Нахаенко, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты.