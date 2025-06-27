Живые свидетели войны! Бывший узник концлагеря «Озаричи» поделился своими воспоминаниями

В преддверии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков чествуют ветеранов и тех, кто пережил ужасы Великой Отечественной войны. В числе тех, кому чудом удалось обрести надежду на мирную жизнь, бывший узник концлагеря «Озаричи» Валентин Иванович Беззубов. В лагерь смерти он попал в 5 лет. Вместе со своей семьей прошел через мучения и страдания и остался жить, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Своими воспоминаниями он поделился с нашим корреспондентом – Анной Куртасовой.

К началу войны Валентину Беззубову едва исполнилось 2 года. Семья тогда жила в Жлобине. Отец работал на железной дороге, и с первого дня оккупации ушел на фронт. Март 44-го стал роковым для семьи Беззубовых. Немцы увезли их из города, как и других жителей, в концлагерь Озаричи. На фабрику смерти узников гнали пешком трое суток. Выживали не все.

Валентин Беззубов, бывший узник концлагеря «Озаричи»:

Подошла очередь, уже надо либо идти, либо расстреливают. Немец снял оружие, хотел стрелять, но тетя Шура умела по немецкому языку говорить. Стала просить его, что господин солдат, не стреляйте, пожалуйста. Мы не поднимались. Смертельная усталость снимала все. Попав в «Озаричи», узники оказались в нечеловеческих условиях: кругом болото, под открытым небом без каких-либо построек, на снегу, без воды и еды. Здесь же впервые массово применили биологическое оружие – сыпной тиф. Жестокость фашистов не знала границ.