Кочанова встретится с Матвиенко в рамках визита белорусской делегации в Санкт-Петербург

Визит парламентской делегации Беларуси во главе с председателем Совета Республики в Санкт-Петербург продолжается. Сегодня, 12 июля, в программе пленарное заседание X Парламентского форума БРИКС в расширенном формате и заседание Совета МПА СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начнется рабочий день Натальи Кочановой встречей с коллегой председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Отметим, форум БРИКС впервые проходит в новом, расширенном формате. По общему мнению, объединение обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка. Беларусь всецело поддерживает этот формат, когда не только участники союза, но и каждая страна может донести свою позицию, и ее голос обязательно будет услышан.