Наталья Кочанова присоединилась к марафону добра «Наши дети»

В Полоцком кадетском училище развернулся настоящий праздник. Здесь собралось более сотни детей, многие из них остались без попечения родителей. Для ребят подготовили интерактивное театрализованное представление «Тайна новогоднего волшебства», сладкие подарки и увлекательные мастер-классы, где каждый смог смастерить сувенир своими руками. А после гости и участники праздника закружились в хороводе. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и председателем Совета Республики ребята пели новогодние песни, танцевали и загадывали самые заветные желания.

Диана Прашкевич:

Мне сегодня понравилось танцевать, петь песни. Понравился Дед Мороз. Я хочу в новогоднюю ночь, чтобы мне приснился Дед Мороз.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ребята замечательные. Ведь непростая судьба у этих детишек. Но какие они отзывчивые, какие они добрые. Они настоящие, знаете, патриоты своей страны. Вы видели, как они передавали с огромной радостью и спрашивали: а знаю ли я Президента, а могу ли я передать ему привет и сказать добрые слова? А я спросила: что, ребята, передать? «Скажите, что он очень хороший». И вот эта атмосфера, которая царит всегда на таких мероприятиях, конечно, она еще раз говорит нам о том, что дети наши замечательные. Надо уделять нам, взрослым, больше внимания этим ребятам. И они, конечно, никогда не подведут ни нас, ни свою страну.