Кочанова вручила дипломы выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий
В Беларуси делается все, чтобы каждый человек мог реализовать свои возможности. Об этом заявила председатель Совета Республики. 27 марта Наталья Кочанова вручила дипломы выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий с особыми образовательными потребностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ о среднем специальном образовании получили 8 человек – специалисты в сфере микроэлектроники. Ребят с ограничениями по здоровью в колледже обучают уже почти 20 лет. За это время профессию получили более 800 выпускников с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. В 2024-м стартовал набор ребят с расстройством аутистического спектра. Колледж гарантирует всем выпускникам 100-процентное трудоустройство на ведущие белорусские предприятия.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня установилось такое тесное сотрудничество между нашими предприятиями и такими учреждениями. Они помогают, поддерживают ребят. На всем протяжении обучения они, конечно, заинтересованы в том, чтобы взять к себе квалифицированных специалистов. Но и замечательно, что наши такие учебные заведения действительно дают хорошие специальности.
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
В нашем колледже обучаются ребята с нарушением слуха, речи, тотально незрячие, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с расстройством аутистического спектра. Этим летом мы начнем 20-й юбилейный учебный сезон по обучению, подготовке по таким специальностям, как программисты, микроэлектроника, нанотехнологии, автоматизированные системы управления, видеомонтаж, фотоуслуги.
Поддержка детей с особенностями в Беларуси – один из приоритетов государственной политики. Каждый год в нашей стране около тысячи человек с ограничениями по здоровью получают высшее и среднее специальное образование. Еще около 1 400 – профессионально-техническое.