В Беларуси делается все, чтобы каждый человек мог реализовать свои возможности. Об этом заявила председатель Совета Республики. 27 марта Наталья Кочанова вручила дипломы выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий с особыми образовательными потребностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ о среднем специальном образовании получили 8 человек – специалисты в сфере микроэлектроники. Ребят с ограничениями по здоровью в колледже обучают уже почти 20 лет. За это время профессию получили более 800 выпускников с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. В 2024-м стартовал набор ребят с расстройством аутистического спектра. Колледж гарантирует всем выпускникам 100-процентное трудоустройство на ведущие белорусские предприятия.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня установилось такое тесное сотрудничество между нашими предприятиями и такими учреждениями. Они помогают, поддерживают ребят. На всем протяжении обучения они, конечно, заинтересованы в том, чтобы взять к себе квалифицированных специалистов. Но и замечательно, что наши такие учебные заведения действительно дают хорошие специальности.