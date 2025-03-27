Беларусь и Китай объединят более 100 мероприятий ШОС
Отношения Минска и Пекина переживают лучший период. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в нашей стране Чжан Вэньчуань. Китайские дипломаты представили динамику и прогресс в развитии Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, у Китая один из самых высоких показателей темпов роста экономики в мире. Производство зерна впервые превысило 700 миллионов тонн, а годовой объем выпуска автомобилей на новых источниках энергии – 13 миллионов единиц. В планах социально-экономического развития на 2025 год, разумеется, есть место и укреплению отношений с нашей страной.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Наши отношения укрепляются под руководством наших лидеров: председателя Си Цзиньпина и Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Китайско-белорусские отношения только укрепляются, наше сотрудничество идет только вверх. И мы в этом году осуществим ряд совместных мероприятий. Будем укреплять сотрудничество во всех образцах: от политики, экономики до культуры, гуманитарного сотрудничества.
Сотрудничество Китая с Беларусью результативно в различных областях. В 2024 году странами было завершено 35 совместных научно-исследовательских проектов, увеличено количество прямых авиарейсов, у 23 административных районов Китая установлены дружественные отношения со всеми шестью белорусскими областями и столицей. Стороны учредили китайско-белорусскую ассоциацию университетов.
Стабильное развитие демонстрирует индустриальный парк «Великий камень». В этом году КНР как страна – председатель Шанхайской организации сотрудничества планирует провести более 100 мероприятий в политической, экономической, гуманитарной и других сферах: форумы, круглые столы, конкурсы и фестивали. К участию приглашены и белорусы. Успешные совместные проекты Минска и Пекина – показатель их полного взаимопонимания и импульс для продвижения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между странами.