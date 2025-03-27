Беларусь и Китай объединят более 100 мероприятий ШОС

Отношения Минска и Пекина переживают лучший период. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в нашей стране Чжан Вэньчуань. Китайские дипломаты представили динамику и прогресс в развитии Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, у Китая один из самых высоких показателей темпов роста экономики в мире. Производство зерна впервые превысило 700 миллионов тонн, а годовой объем выпуска автомобилей на новых источниках энергии – 13 миллионов единиц. В планах социально-экономического развития на 2025 год, разумеется, есть место и укреплению отношений с нашей страной.