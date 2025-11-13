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На втором энергоблоке БелАЭС будет осуществлён планово-предупредительный ремонт

13 ноября 2025 06:17
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В рамках регламентных мероприятий. Вывод второго энергоблока Белорусской АЭС на ремонт намечен на сегодня, 13 ноября. Как сообщает Министерство энергетики, остановка носит плановый характер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На втором энергоблоке БелАЭС будет осуществлён планово-предупредительный ремонт-2

Специалисты выполнят техническое обслуживание оборудования, проверят системы безопасности и проведут необходимую профилактику. Ключевым этапом станет замена ядерного топлива на свежее. В активную зону реактора будет загружено около 25 % новых тепловыделяющих сборок. 

Отметим, подобные технические остановки проводятся ежегодно на атомных станциях – согласно утвержденному графику. Это необходимо для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования. Нынешний планово-предупредительный ремонт осуществит штат БелАЭС при участии специалистов из белорусских и российских компаний.

# Ремонт # АЭС # АЭС в Беларуси

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