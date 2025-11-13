На втором энергоблоке БелАЭС будет осуществлён планово-предупредительный ремонт

В рамках регламентных мероприятий. Вывод второго энергоблока Белорусской АЭС на ремонт намечен на сегодня, 13 ноября. Как сообщает Министерство энергетики, остановка носит плановый характер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты выполнят техническое обслуживание оборудования, проверят системы безопасности и проведут необходимую профилактику. Ключевым этапом станет замена ядерного топлива на свежее. В активную зону реактора будет загружено около 25 % новых тепловыделяющих сборок.

Отметим, подобные технические остановки проводятся ежегодно на атомных станциях – согласно утвержденному графику. Это необходимо для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования. Нынешний планово-предупредительный ремонт осуществит штат БелАЭС при участии специалистов из белорусских и российских компаний.