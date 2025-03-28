Кочанова: в Беларуси сделаны значительные шаги по поддержке пожилых людей и инвалидов

В Беларуси сделаны значительные шаги по поддержке пожилых людей и инвалидов, а также работников социальной сферы. Об этом рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время сессии областного Совета депутатов в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании проанализировали, как региональный комплекс мероприятий госпрограммы «Социальная защита на 2021-2025 годы» реализуется на практике. В ракурсе Гродненской области – оценка высокая. Сегодня в стране продолжительность жизни увеличивается, государство оказывает пожилым людям поддержку. Речь в том числе и о людях с инвалидностью. Большое внимание – развитию Института социальных работников и домов совместного проживания. Порядка сотни человек в Гродненской области живут в замещающих семьях – это говорит о готовности общества совершать добрые дела. Законодательная власть стремится поддерживать инициативы на местах, немало изменений внесено в нормативные правовые акты, и эта работа продолжается.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Количество людей пожилого возраста увеличивается. И в октябре 2024 года мы на заседании расширенного Президиума в Дзержинске рассматривали вопрос по оказанию услуг нашим гражданам. Конечно, мы говорили о профессиональной подготовке социальных работников, это очень важно. Вносили предложение о том, чтобы классы профильные создавать в школах, когда молодые люди для себя уже определили, что они хотели бы работать в службе социальной защиты.