Какие мероприятия в Минске приурочены к Году благоустройства? Анонс «Большой город»

Свыше 43 тысяч деревьев и 1,34 миллиона цветов высадят этой весной в Минске. Уже сегодня в столице проходит субботник. Горожане вместе с коммунальными службами взялись за наведение порядка и создание еще более комфортной среды для жизни. Какие планы у сотрудников ЖКХ на предстоящий весенне-летний период? Рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 23 марта в 10 утра.

Какие мероприятия в Минске приурочены к Году благоустройства? Как проходят субботники? Сколько появится новых локаций для отдыха и зеленых зон? Как выровняются дороги, обновятся мосты и как столица готовится к теплому сезону? Пляжи уже готовы встречать отдыхающих?

Будет добавлено еще порядка 150 лежаков. В общей сложности будет уже свыше 2 000.

На протяжении многих лет уже делаем субботники, я бы сказала, семейными. – Идем на рекорд в этом году?

Такие цифры не выполнялись никогда.

Кто они, современные коммунальщики? Обсудим в профессиональный праздник людей, которые ежедневным трудом дарят городу чистоту и порядок.

Благодарю за то, что Минск годами не теряет статус одного из самых чистых и самых зеленых городов в мире, не побоюсь этого слова.

О том, как преобразится Минск в Год благоустройства и какой вклад могут внести сами жители. «Большой город», воскресенье, 10:00.