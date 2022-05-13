Построят музей в Хатыни усилиями молодых белорусов. Лукашенко подписал указ

Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ о присвоении всебелорусской молодежной стройки объектам мемориального комплекса Хатынь. Тем самым выполнил свое обещание и поддержал инициативу молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Белорусский республиканский союз молодежи 28 января во время Послания главы государства народу и парламенту, озвучил желание молодых людей, прежде всего представителей студенческих отрядов, принять участие в реконструкции знакового объекта.