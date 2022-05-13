Построят музей в Хатыни усилиями молодых белорусов. Лукашенко подписал указ
Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ о присвоении всебелорусской молодежной стройки объектам мемориального комплекса Хатынь. Тем самым выполнил свое обещание и поддержал инициативу молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Белорусский республиканский союз молодежи 28 января во время Послания главы государства народу и парламенту, озвучил желание молодых людей, прежде всего представителей студенческих отрядов, принять участие в реконструкции знакового объекта.
Спустя несколько месяцев, Александр Лукашенко приехал в Хатынь лично. Республиканский субботник в Год исторической памяти он провел в мемориальном комплексе. Там, рядом с каждым памятником, символизирующим сожженные дома, были высажены плодовые деревья, а также рябины и клены. Озеленять территорию помогали все те же ребята из БРСМ. Вместе с тем понятно, что открытый более полувека назад комплекс нуждается в реконструкции. Капитальный ремонт Президент потребовал провести, не затягивая сроки. А одним из новшеств как раз и станет здание музея.
Лукашенко о новом музее в Хатыни: «Упростите его до невозможности. Главное – экспозиция, которая там будет» – подробнее здесь.
Теперь уже известно, что построят музей усилиями молодых белорусов из всех регионов страны. Появится он в 2023 году. И это символичный вклад поколения, живущего в суверенной и независимой Беларуси, в сохранение памяти о тех, кто трагически погиб от зверств фашистов в годы оккупации.