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Кочанова на встрече с Молодёжным парламентом: им интересно всё – наша история, прошлое, историческая правда

13 мая 2023 13:35
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Новости Беларуси. Сплотиться и стать единым целым во имя будущего Беларуси. О важной роли молодежных организаций в это непростое время сегодня, 13 мая, говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча Натальи Кочановой с участием представителей Молодежного парламента и БРСМ.  

Кочанова на встрече с Молодёжным парламентом: им интересно всё – наша история, прошлое, историческая правда-1

Среди ключевых тем – формирование состава делегатов Всебелорусского народного собрания, развитие проекта «Зачетный разговор», участие в X Форуме регионов Беларуси и России. В центре внимания также политическая и экономическая ситуация в стране и за рубежом.  

Кочанова на встрече с Молодёжным парламентом: им интересно всё – наша история, прошлое, историческая правда-4

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Такие встречи на самом деле очень уникальны, потому что Молодежный парламент как высший орган парламентаризма в нашей стране, БРСМ как ведущая молодежная организация нашей страны, самая многочисленная. Для того, чтобы обсудить актуальный вектор развития, те проблемы, которые сегодня есть в молодежной среде, под руководством Натальи Ивановны Кочановой действительно уникальная возможность.  

Кочанова на встрече с Молодёжным парламентом: им интересно всё – наша история, прошлое, историческая правда-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Я всегда ценю эти встречи с молодыми ребятами, потому что я вижу их заинтересованность в будущем своей страны. Наверное, мы по-другому переоценили все, и сегодня я вижу, насколько им интересно все: и наша история, и наше прошлое, историческая правда, отстаивание своей исторической правды. И очень важно, чтобы таких ребят в нашей стране было как можно больше.  

Кочанова на встрече с Молодёжным парламентом: им интересно всё – наша история, прошлое, историческая правда-10

В ходе диалоговой площадки также был утвержден план совместной работы по реализации молодежных инициатив, сохранению традиций и историко-культурного наследия нашей страны.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Наталья Кочанова # Никита Рачиловский # Фотофакт

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