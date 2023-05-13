Кочанова на встрече с Молодёжным парламентом: им интересно всё – наша история, прошлое, историческая правда

Новости Беларуси. Сплотиться и стать единым целым во имя будущего Беларуси. О важной роли молодежных организаций в это непростое время сегодня, 13 мая, говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча Натальи Кочановой с участием представителей Молодежного парламента и БРСМ.

Среди ключевых тем – формирование состава делегатов Всебелорусского народного собрания, развитие проекта «Зачетный разговор», участие в X Форуме регионов Беларуси и России. В центре внимания также политическая и экономическая ситуация в стране и за рубежом.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Такие встречи на самом деле очень уникальны, потому что Молодежный парламент как высший орган парламентаризма в нашей стране, БРСМ как ведущая молодежная организация нашей страны, самая многочисленная. Для того, чтобы обсудить актуальный вектор развития, те проблемы, которые сегодня есть в молодежной среде, под руководством Натальи Ивановны Кочановой действительно уникальная возможность.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я всегда ценю эти встречи с молодыми ребятами, потому что я вижу их заинтересованность в будущем своей страны. Наверное, мы по-другому переоценили все, и сегодня я вижу, насколько им интересно все: и наша история, и наше прошлое, историческая правда, отстаивание своей исторической правды. И очень важно, чтобы таких ребят в нашей стране было как можно больше.