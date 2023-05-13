Кочанова на встрече с Молодёжным парламентом: им интересно всё – наша история, прошлое, историческая правда
Новости Беларуси. Сплотиться и стать единым целым во имя будущего Беларуси. О важной роли молодежных организаций в это непростое время сегодня, 13 мая, говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча Натальи Кочановой с участием представителей Молодежного парламента и БРСМ.
Среди ключевых тем – формирование состава делегатов Всебелорусского народного собрания, развитие проекта «Зачетный разговор», участие в X Форуме регионов Беларуси и России. В центре внимания также политическая и экономическая ситуация в стране и за рубежом.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Такие встречи на самом деле очень уникальны, потому что Молодежный парламент как высший орган парламентаризма в нашей стране, БРСМ как ведущая молодежная организация нашей страны, самая многочисленная. Для того, чтобы обсудить актуальный вектор развития, те проблемы, которые сегодня есть в молодежной среде, под руководством Натальи Ивановны Кочановой действительно уникальная возможность.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я всегда ценю эти встречи с молодыми ребятами, потому что я вижу их заинтересованность в будущем своей страны. Наверное, мы по-другому переоценили все, и сегодня я вижу, насколько им интересно все: и наша история, и наше прошлое, историческая правда, отстаивание своей исторической правды. И очень важно, чтобы таких ребят в нашей стране было как можно больше.
В ходе диалоговой площадки также был утвержден план совместной работы по реализации молодежных инициатив, сохранению традиций и историко-культурного наследия нашей страны.