Более 3,5 тыс. работников ЖКХ Беларуси очищают улицы от снега

Прошедшие по всей стране ночью обильные осадки доставили хлопот коммунальным службам. Более 3,5 тысячи работников ЖКХ круглосуточно очищают улицы и дворы городов, заботясь о комфорте и безопасности белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в столице в уборке придомовых территорий от снега и их обработке противогололедными средствами задействованы 76 единиц спецтехники, 12 единиц малой механизации и свыше полутора тысяч человек. Чтобы специалисты могли качественно выполнить свою работу, население просят не загромождать проходы и въезды во дворы, а также не оставлять автомобили на проезжей части на длительное время. К слову, по-настоящему зимняя погода сохранится до конца недели.