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Кочанова и Сергеенко оставили записи в книге соболезнований в связи с кончиной понтифика Франциска

23 апреля 2025 13:33
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко сегодня, 23 апреля, посетили Апостольскую нунциатуру в Минске, где оставили записи в книге соболезнований в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского Франциска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова и Сергеенко оставили записи в книге соболезнований в связи с кончиной понтифика Франциска-2

Понтифик внес неоценимый вклад в обеспечение социального равенства и справедливости, посвятил всю свою жизнь укреплению веры и гуманности – это цитата из оставленной ими эпитафии, которыми в книге заполнены десятки страниц. Соболезнования высказывают представители власти, дипломатического корпуса, католические епископы и простые белорусы.

# Папа Римский Франциск # Наталья Кочанова # Игорь Сергеенко

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