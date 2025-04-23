Кочанова и Сергеенко оставили записи в книге соболезнований в связи с кончиной понтифика Франциска

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко сегодня, 23 апреля, посетили Апостольскую нунциатуру в Минске, где оставили записи в книге соболезнований в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского Франциска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понтифик внес неоценимый вклад в обеспечение социального равенства и справедливости, посвятил всю свою жизнь укреплению веры и гуманности – это цитата из оставленной ими эпитафии, которыми в книге заполнены десятки страниц. Соболезнования высказывают представители власти, дипломатического корпуса, католические епископы и простые белорусы.