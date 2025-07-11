Кочанова: «Для нас очень важно, чтобы каждый уголок в нашей стране был благоустроен»

Жилье, дороги, комфортная среда – неизменные приоритеты развития регионов, а также работа учреждений образования, особенно школ и садов за пределами больших городов и, конечно, торговое обслуживание на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти темы были в фокусе внимания спикера Совета Республики во время встречи с председателями местных Советов депутатов Брестской и Гродненской областей. Площадкой для диалога стал городской поселок Зельва. Задачи определены тезисом Президента: «Сильные регионы – сильная страна». Это стратегия, по которой движется Беларусь, и здесь немаловажная роль отведена народным избранникам.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас очень важно, чтобы каждый уголок в нашей стране был благоустроен, чтобы людям здесь жилось комфортно, чтобы были все возможности для реализации своих каких-то потребностей. Это прежде всего, конечно, медицинское обеспечение, торговое, и дороги – все то, что касается жизнедеятельности человека. Поэтому, конечно, такие встречи очень важны. Если раньше мы проводили раз в квартал, собирая председателей только районных и городских Советов депутатов у себя, в городе Минске, то сейчас мы приняли решение совместно с ними, что это будут выездные. И мы будем проводить это в регионах. Чтобы посмотреть, как живут и развиваются наши регионы.

Денис Панасик, председатель Зельвенского районного Совета депутатов:

На сегодня остро строит вопрос на селе функционирования магазинов. В Зельвенском районе торговое обслуживание представлено четырьмя автолавками. Это достаточно, чтобы обслужить район. Вместе с тем необходимо обеспечить маршруты автолавки и в зимнее время, и подобрать очень удобный маршрут, чтобы было всем населению удобно. Приближается очередной учебный год, поэтому заявлено рассмотреть вопрос по образованию, образованию на селе. В том числе и подвоз детей к учреждениям образования.

Совет Республики координирует работу депутатского корпуса всех уровней. А такая диалоговая площадка позволяет оценить, что сделано и над чем предстоит работать дальше.