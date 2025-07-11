Школы Беларуси должны получить паспорта готовности не позднее 20 августа

В Кривичской средней школе Мядельского района к 1 сентября почти все сделано. Ремонтные работы выполнены на 90 %. Провели косметическое обновление учебных классов, дошкольных групп. Укрепили материально-техническую базу. Новое оборудование появилось в пищеблоке, актовом и спортивном залах. Завершить работы планируют к началу августа. В новом учебном году здесь за парты сядут почти 140 учащихся.

Инесса Летко, директор Кривичской средней школы:

Был осуществлен текущий ремонт актового зала и коридора. В этом году приобретены стулья, одежда сцены, занавес, установлена новая звуковая аппаратура. В новом учебном году за порты сядут 136 учащихся, из них 7 учащихся 1-го класса. Также будут функционировать три дошкольные группы в количестве 26 человек.

Наводят лоск и на территории возле школы. В планах замена тротуарной плитки, высадка зеленых насаждений. Изюминка этого года – туи и цветочные клумбы в честь 80-летия Победы. Также у входа в здание школы установят скульптуру с эмблемой учреждения.