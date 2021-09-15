Игорь Сергеенко в Воложине: заработная плата составляет 1 400 рублей в среднем по лесхозу

Рабочая поездка началась встречей главы администрации Президента с коллективом предприятия. Общались лицом к лицу. Ответов было не меньше чем вопросов. В основном речь шла о развитии лесного хозяйства. Показатели воложинских лесоводов за полугодие говорят о том, что коллектив успешно справляется с задачами по использованию, охране и защите леса. Экономика лесхоза плюсует – за себя говорят и цифры. Залежаться готовой продукции на складе не дают литовцы, немцы и латыши.

Игорь Сергеенко, глава администрации Президента Беларуси:

Я увидел, что экономический и человеческий контакт разорвать, наверное, невозможно. Сегодня лесхоз реализует 75 % своей продукции на экспорт в Литву, чуть меньше – в Латвию. О чем это говорит? Это говорит о том, что продукция востребованная, высококачественная и находит там своего покупателя. Как было в прошлом году… Даже в этом году произошло определенное оживление вот этих вот контактов. В целом, коллектив настроен на активную работу. Сегодня соответствующая заработная плата, которая составляет 1 400 рублей в среднем по лесхозу. У отдельных категорий работников она выше. Выполняются плановые показатели, проводится работа по повышению лесистости, по сохранению леса, по посадке леса. То есть делается все, чтобы наша страна становилась еще краше, сильнее, еще более зеленой.