Высадили аллею и возложили цветы к стеле. В Минске прошёл форум студенческой молодёжи

Новости Беларуси. Центром проведения форума студенческой молодежи стал Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он направлен на то, чтобы сплотить патриотов. За этот день участники встречи успели познакомиться с работой ведущих белорусских предприятий, а также поднять вопрос о создании на их основе студотрядов. Кроме того возложили цветы к стеле и высадили Аллею единства в парке Победы.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК «БРСМ»:

Также ребята активно проявили себя, вышли с инициативой о принятии заявления о недопущении санкционного давления на наши предприятия, наши ВВП-образующие организации, в том числе в работе которых принимает участие наша молодежью, наша трудящаяся молодежь, студенческие отряды. Ведь косвенно эти односторонние санкции цепляют и нашу молодежь трудящуюся. И здесь мы даем четкий сигнал общественности и нашим оппонентам, что молодые люди нашей страны не потерпят такого бесцеремонного отношения.