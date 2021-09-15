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Высадили аллею и возложили цветы к стеле. В Минске прошёл форум студенческой молодёжи

15 сентября 2021 18:48
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Новости Беларуси. Центром проведения форума студенческой молодежи стал Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высадили аллею и возложили цветы к стеле. В Минске прошёл форум студенческой молодёжи-1

Он направлен на то, чтобы сплотить патриотов. За этот день участники встречи успели познакомиться с работой ведущих белорусских предприятий, а также поднять вопрос о создании на их основе студотрядов. Кроме того возложили цветы к стеле и высадили Аллею единства в парке Победы.

Высадили аллею и возложили цветы к стеле. В Минске прошёл форум студенческой молодёжи-4

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК «БРСМ»:
Также ребята активно проявили себя, вышли с инициативой о принятии заявления о недопущении санкционного давления на наши предприятия, наши ВВП-образующие организации, в том числе в работе которых принимает участие наша молодежью, наша трудящаяся молодежь, студенческие отряды. Ведь косвенно эти односторонние санкции цепляют и нашу молодежь трудящуюся. И здесь мы даем четкий сигнал общественности и нашим оппонентам, что молодые люди нашей страны не потерпят такого бесцеремонного отношения.

Высадили аллею и возложили цветы к стеле. В Минске прошёл форум студенческой молодёжи-7

Завершится первый день студенческого форума марафоном, который после направится в регионы. Это перечень мероприятий, которые должны сплотить и обучить чему-то новому молодежь по всей Беларуси.

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукьянов # Фотофакт

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