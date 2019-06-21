Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

Новости Беларуси. На II Европейских играх будут задействованы водители Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Миноблавтотранс» приобрел 20 комфортных автобусов с просторными салонами. Здесь есть удобные кресла, кондиционеры и телевизоры.

Водители заранее изучали маршруты движения транспорта, для них была создана специальная форма.

Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:

Полностью укомплектованы водителями: у нас 46 человек работают в парках. Они с 21 июня работают практически в суточном режиме. Самая главная цель – доставка с аэропорта «Минск-2» команд не только наших, но и зарубежных.