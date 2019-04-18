Ко II Европейским играм на проспекте Дзержинского изменят схему движения транспорта

Новости Беларуси. Из автостоянки в пассажирскую площадку. Подготовка ко II Европейским играм на проспекте Дзержинского продолжается: схему движения транспорта вскоре изменят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На парковке возле Медуниверситета разместят временные пассажирские терминалы. Именно отсюда будут отправляться на соревнования спортсмены и болельщики. Для защиты от дождя здесь установят крытые конструкции и новые бордюры.

Также дорогу, ведущую на проспект Дзержинского, расширят до трех полос: одна будет предназначена для въезда со стороны проспекта, две другие – для поворота направо и налево. Завершить строительство планируют к 1 мая. Как обновят транспортный парк Минска ко II Европейским играм. Репортаж СТВ