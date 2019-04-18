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Ко II Европейским играм на проспекте Дзержинского изменят схему движения транспорта

18 апреля 2019 20:35
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Новости Беларуси. Из автостоянки в пассажирскую площадку. Подготовка ко II Европейским играм на проспекте Дзержинского продолжается: схему движения транспорта вскоре изменят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ко II Европейским играм на проспекте Дзержинского изменят схему движения транспорта-1

На парковке возле Медуниверситета разместят временные пассажирские терминалы. Именно отсюда будут отправляться на соревнования спортсмены и болельщики. Для защиты от дождя здесь установят крытые конструкции и новые бордюры.

Ко II Европейским играм на проспекте Дзержинского изменят схему движения транспорта-4

Также дорогу, ведущую на проспект Дзержинского, расширят до трех полос: одна будет предназначена для въезда со стороны проспекта, две другие – для поворота направо и налево. Завершить строительство планируют к 1 мая.

Как обновят транспортный парк Минска ко II Европейским играм. Репортаж СТВ

Ко II Европейским играм на проспекте Дзержинского изменят схему движения транспорта-7

Ко II Европейским играм на проспекте Дзержинского изменят схему движения транспорта-9

 


 

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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