Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники
Новости Беларуси. Новая экспозиция техники ко Дню войск связи открылась в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Среди экспонатов все виды оборудования: от телефонных и телеграфных аппаратов до космических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть и уникальные. А первый посетитель получил оригинальный подарок от начальника войск связи белорусской армии.
Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Мы пополняем все такими бесценными экспонатами, потому что ветераны, которые служили в послевоенное время, они с гордостью помнят, кто служил в связи.
Военная связь – составная часть системы управления всей армии. Ежегодно внедряются современные информационные и технологии телекоммуникации. Войска успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи.