Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники

Новости Беларуси. Новая экспозиция техники ко Дню войск связи открылась в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Среди экспонатов все виды оборудования: от телефонных и телеграфных аппаратов до космических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и уникальные. А первый посетитель получил оригинальный подарок от начальника войск связи белорусской армии.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы пополняем все такими бесценными экспонатами, потому что ветераны, которые служили в послевоенное время, они с гордостью помнят, кто служил в связи.