Прямой эфир

Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники

20 октября 2017 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новая экспозиция техники ко Дню войск связи открылась в историко-культурном  комплексе «Линия Сталина». Среди экспонатов все виды оборудования: от телефонных и телеграфных аппаратов до космических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники-1

Есть и уникальные. А первый посетитель получил оригинальный подарок от начальника войск связи белорусской армии.

Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники-3

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Мы пополняем все такими бесценными экспонатами, потому что ветераны, которые служили в послевоенное время, они с гордостью помнят, кто служил в связи.

Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники-5

Военная связь – составная часть системы управления всей армии. Ежегодно внедряются современные информационные и технологии телекоммуникации. Войска успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи.

Ко Дню войск связи в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» открылась новая экспозиция техники-7

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Александр Метла

Другие новости рубрики

Все новости
Какое масло выбрать, чтобы не испортить вкус блюда и не нанести вред здоровью?
20 октября 2017 10:53

Какое масло выбрать, чтобы не испортить вкус блюда и не нанести вред здоровью?

Как научить ребенка скорочтению: три совета
20 октября 2017 10:28

Как научить ребенка скорочтению: три совета

Чехол для подушки из джинсовой юбки-трапеции
20 октября 2017 10:18

Чехол для подушки из джинсовой юбки-трапеции