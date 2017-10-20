Как научить ребенка скорочтению: три совета

Оксана Ткачук, преподаватель курса скорочтения, психолог:

На слегка вытянутых ручках, смотрим в середину таблички. Можно глазками вверх-вниз, влево-вправо водить? Нельзя. Смотрим только на одну цифру, а боковым зрением стараемся запомнить то, что вокруг неё.

Я буду тихонечко считать до 10.



Невнимательность, неуверенность, плохая память – с этим часто сталкиваются дети.

Тренировать все эти качества лучше ещё в дошкольном возрасте. Как раз чтение поможет вашему ребенку не только познать новые интересные миры, но и развить память, речь, мышление, сосредоточенность.

Оксана Ткачук, преподаватель курса скорочтения, психолог:

Они приходят в школу и получают там негативный опыт. Особенно, если они не умели читать до школы, то они приходят и оказываются в ситуации неуспеха. И она для них настолько травматичная, то они, вообще, отказываются от этой деятельности.

Приучать к чтению нужно ещё до школы.



Но не бросать ребёнка одного с книгой. Интерес к этому будет расти, если родители будут читать вместе с ребёнком. Со временем мама рядом нужна уже не будет.

А чтобы ускорить этот процесс, читайте увлекательные книги.



Можно также подогревать интерес ребёнка: прервать чтение на середине и продолжить вечером. Чтобы оставалась интрига: чем же, всё-таки, закончится эта книга.

Для развития скорочтения предлагаем вам несколько методик.



Оксана Ткачук, преподаватель курса скорочтения, психолог:

Фотографическое чтение – когда слово воспринимается одномоментно и целиком.

Ребёнок не читает слева направо и не читает по слогам.

Он читает по принципу, как действует фотоаппарат: открывается окошечко, он запоминает это слово зрением, как бы фотографирует его, и затем он его повторяет.

Ещё полезен прием антиципации, когда предугадывается содержание.

При систематических тренировках ребёнок учится по начальным буквам угадывать слово, по начальным словам – фразу, по начальным фразам – содержание текста. Это существенно ускоряет темп чтения.

Оксана Ткачук, преподаватель курса скорочтения, психолог:

Развитие периферического или бокового зрения. Оно нам нужно для того, чтобы пытаться читать вертикальным способом. Когда ребёнок смотрит в середину странички, столбика и боковым зрением старается увидеть то, что по сторонам.

Мы начинаем от коротких слов и идём дальше к словосочетаниям и текстам.



Скорочтение, развитие памяти, внимание – эти навыки друг друга подкрепляют. Лучше заниматься комплексно. На самом деле, результат – это не количество слов в минуту, не коэффициент понимания.