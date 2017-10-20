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Как научить ребенка скорочтению: три совета

20 октября 2017 10:28
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Оксана Ткачук, преподаватель курса скорочтения, психолог:
На слегка вытянутых ручках, смотрим в середину таблички. Можно глазками вверх-вниз, влево-вправо водить? Нельзя.

Смотрим только на одну цифру, а боковым зрением стараемся запомнить то, что вокруг неё.

Как научить ребенка скорочтению: три совета-1

Я буду тихонечко считать до 10.

Невнимательность, неуверенность, плохая память – с этим часто сталкиваются дети.

Как научить ребенка скорочтению: три совета-4

Тренировать все эти качества лучше ещё в дошкольном возрасте. Как раз чтение поможет вашему ребенку не только познать новые интересные миры, но и развить память, речь, мышление, сосредоточенность.
Оксана Ткачук, преподаватель курса скорочтения, психолог:
Они приходят в школу и получают там негативный опыт. Особенно, если они не умели читать до школы, то они приходят и оказываются в ситуации неуспеха. И она для них настолько травматичная, то они, вообще, отказываются от этой деятельности.

Приучать к чтению нужно ещё до школы.

Как научить ребенка скорочтению: три совета-7


Но не бросать ребёнка одного с книгой. Интерес к этому будет расти, если родители будут читать вместе с ребёнком. Со временем мама рядом нужна уже не будет.

А чтобы ускорить этот процесс, читайте увлекательные книги.

Как научить ребенка скорочтению: три совета-10


Можно также подогревать интерес ребёнка: прервать чтение на середине и продолжить вечером. Чтобы оставалась интрига: чем же, всё-таки, закончится эта книга.

Для развития скорочтения предлагаем вам несколько методик.

Как научить ребенка скорочтению: три совета-13


Оксана Ткачук, преподаватель курса скорочтения, психолог:
Фотографическое чтение – когда слово воспринимается одномоментно и целиком.

Ребёнок не читает слева направо и не читает по слогам.

Как научить ребенка скорочтению: три совета-16

Он читает по принципу, как действует фотоаппарат: открывается окошечко, он запоминает это слово зрением, как бы фотографирует его, и затем он его повторяет.

Ещё полезен прием антиципации, когда предугадывается содержание.

Как научить ребенка скорочтению: три совета-19

При систематических тренировках ребёнок учится по начальным буквам угадывать слово, по начальным словам – фразу, по начальным фразам – содержание текста. Это существенно ускоряет темп чтения.
Оксана Ткачук, преподаватель курса скорочтения, психолог:
Развитие периферического или бокового зрения. Оно нам нужно для того, чтобы пытаться читать вертикальным способом. Когда ребёнок смотрит в середину странички, столбика и боковым зрением старается увидеть то, что по сторонам.

Мы начинаем от коротких слов и идём дальше к словосочетаниям и текстам.

Как научить ребенка скорочтению: три совета-22


Скорочтение, развитие памяти, внимание – эти навыки друг друга подкрепляют. Лучше заниматься комплексно. На самом деле, результат – это не количество слов в минуту, не коэффициент понимания.

Результат – любовь к чтению.

# общество # Дети

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