Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Новости Беларуси. Вместо хлеба-соли – рыбный каравай. Кулинарные традиции агрогородка Спорово в Березовском районе не оставят равнодушным даже самого взыскательного гурмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А уникальный рецепт приготовления сушеной в печи на соломе рыбы вскоре может попасть в список нематериального наследия Беларуси. Жемчужину сельской кухни продегустировал корреспондент Петр Бутрим.

Слава о самобытной кухне агрогородка Спорово уже разлетелась по всей Беларуси. В скором времени технология приготовления рыбы может быть внесена в список нематериального историко-культурного наследия. А значит, на кулинарной карте Полесья, возможно, появится еще одна лакомая цель для гастрономических туристов.

Нина Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:

Споровцы когда-то продавали, меняли на продукты, на зерно. То есть это и есть наш хлеб. А мы как самое дорогое, как встречают хлебным караваем, мы встречаем своих гостей рыбным караваем.

Мария Пашкевич тонкостям приготовления сушеной на соломе рыбы в печи научилась у бабушки. Было это 60 лет назад. В семье растили 10 детей. Одним хлебом всех не прокормишь, вспоминает женщина. Поэтому каждая коренная споровчанка должна была уметь не только печь и варить, но и сушить второй хлеб.

Мария Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:

Раньше холодильников не было в Спорове. Света ж не было, не только холодильников. Долго ж рыба не сохранится. А як много рыбы, то сушили, чтоб была она впрок.

Кулинарные традиции края своими корнями уходят в глубокое прошлое. Когда появилась сушеная рыба на столе у местных жителей, достоверно не знает никто.

Петр Бутрим, СТВ:

По сути, каждый споровец рыбак от рождения. Озеро издавна кормило местных жителей круглый год. С тех пор рецепт приготовления рыбы в печи бережно передают из поколения в поколение.

Этому несколько сотен лет. Свежую рыбу сначала чистят, затем заправляют солью, приправами и прибаутками. Последний ингредиент – самый важный, шутят хозяйки. Недаром раз в три года здесь проводят большой фестиваль юмора. Еще эта земля знаменита своей полькой. Танец уже в списке нематериальных ценностей, очередь за кулинарной гордостью.

Татьяна Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:

Мы называем гэта семечкі рыбныя. Бо надта ж воны лускаюцца хутка, бы тыя семачкі, надта з’ядаюцца. Бо ўсе-такі ў нас у возеры рыба особенная. І смак у яе другі, не гэтакі, як ва ўсей Беларусі.

Перед тем, как поместить карасей и плотву в растопленную печь, ее по-особому выстилают. Говорят, соломенная «подушка» и придает рыбе ни с чем не сравнимый аромат.

Татьяна Пашкевич:

Як жыто жнуць, загатавліваюць околот для сушкі рыбы. Колосікі адразаюць, а вот такую вот саломку астаўляюць.