Ко Дню авиации: какие приметы у пилотов, как летать высоким людям и чем отличается Беларусь от Франции с высоты 10 км

Новости Беларуси. На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечают командир воздушного судна Владимир Борисов, бортпроводник Королина Рекун и диспетчер-инструктор Михаил Деревяго.

Скажите, я с вами правильно поздоровался («Здравствуйте, Владимир»), ведь в работе пилота, стюардесс, вообще работников авиации очень много примет?

Владимир Борисов, командир воздушного судна ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Здороваемся, как приходится. Есть ряд других примет. Например, у нас не говорят «последний год», «последний полет». Всегда называем «крайний». Такие приметы.

И бриться нельзя перед полетом. А вы сегодня побрились.

Владимир Борисов:

Как же нельзя? Наоборот надо всегда бриться, потому что командир должен всегда выглядеть свеженьким, бодреньким.

То есть это неправда?

Владимир Борисов:

Это неправда. Надо выглядеть всегда хорошо, потому что мы – лицо компании, на нас смотрят пассажиры. Поэтому, сами понимаете, выглядеть мы должны хорошо.

А вы всякий раз в полет с одной и той же командой отправляетесь?

Владимир Борисов:

Нет, у нас незакрепленный метод экипажей. У нас каждый раз новая машина, новый экипаж. Людей много, что даже, бывает, приходишь на брифинг и с человеком знакомишься.

Пользуясь случаем, ваши зарубежные коллеги просят привезти что-нибудь из Беларуси?

Владимир Борисов:

Конечно. В преддверии чемпионата мира все просили привезти что-нибудь с символикой чемпионата мира. Поэтому привозили различные медальоны, шоколад нашей фабрики привозили, шайбы эти заказывали.

А это не запрещается?

Владимир Борисов:

Нет, конечно. В умеренных количествах. 2-3 штучки.

А бывают ситуации: пилот рвется в полет, а вы не пускаете?

Врач:

Такое может быть, если у пилота высокое давление. Или частый пульс.

В этом споре последнее слово за вами будет?

Врач:

Конечно.

Мы делаем первый шаг: вы – с левой, я – с правой. А как правильно?

Владимир Борисов:

Так получилось. Не имеет значения. Так просто подошел я к трапу, начал с левой.

А я читал, что обязательно с правой ноги нужно.

Владимир Борисов:

Откуда вы такую информацию берете?

В Интернете написано. Это все неправда?

Владимир Борисов:

Это все неправда, конечно. Кому как удобно. Самое главное – это прийти, поздороваться с самолетом: «Здравствуй, ласточка». Это главное.

Самые привилегированные места в эконом-классе, потому что здесь больше мест.

Владимир Борисов:

Да, и потому что ближе к аварийному выходу.

В России и у нас тоже был такой случай, когда пьяные или неадекватные пассажиры устраивали дебош на борту. Вы сталкивались с такими пассажирами?

Владимир Борисов:

Когда мы вылетали из «Домодедово», пришли два пассажира пьяных на борт, утренний рейс был. Стюардесса доложила, что неадекватно себя ведут. Мы вызвали полицию, сняли с борта. Они, конечно, были очень не довольны, но безопасность есть безопасность. Как они себя поведут в полете – неизвестно.

Мы еще не вылетели, а нам уже принесли еду.

Владимир Борисов:

Бывает и такое. Если очень кушать хочется, а до вылета еще есть время, почему бы не поесть.

Владимир сказал, что у вас даже в инструкции где-то прописана улыбка. Это правда?

Королина Рекун, бортпроводник:

Это правда, да.

А как тренируете? Это само по себе получается?

Королина Рекун:

Это просто наша профессия, мы по-другому не можем. Мы обязаны улыбаться.

Хорошо. А если пьяный неадекватный пассажир на борту устроил дебош, вы тоже будете улыбаться? Каков алгоритм ваших действий?

Королина Рекун:

Конечно, мы будем серьезны в этом случае. Мы, естественно, доложим командиру о сложившейся ситуации и попытаемся как-то сами повлиять, поговорить с пассажиром.

Капитан и второй пилот кушают разную пищу. И в этом есть определенный смысл. А почему?

Владимир Борисов:

По условиям безопасности. Мало ли где что-то попало, какая-нибудь инфекция – кишечное отравление. Если станет плохо командиру, то второй пилот будет контролировать полет и выполнять активные действия. Все обязанности капитана ложатся на него.

Я, допустим, не всегда чувствую себя комфортно в наших самолетах, потому что я очень высокий, и вы тоже немаленький. И колени у меня не помещаются. А что на мою претензию ответит наша Национальная авиакомпания? Когда же мне будет комфортно в наших самолетах?

Владимир Борисов:

Посоветуют летать первым классом или бизнес-классом.

Но это же дороже.

Владимир Борисов:

А что делать. Зато комфортно.

Я за свой рост должен доплачивать?

Владимир Борисов:

Должны доплачивать.

В кабине не очень просторно. С моим ростом, наверное, не возьмут в летчики?

Владимир Борисов:

191 см? Возьмут.

У нас сколько до вылета в Париж осталось?

Владимир Борисов:

40 минут.

Вы должны быть на месте?

Владимир Борисов:

За 45 минут я должен быть на месте и приступить к своим обязанностям: предполетной проверке кабины, оборудования.

Вам сегодня предстоит пролететь над Беларусью, над Польшей, над Германией, над Францией. И вы все это видите с высоты 10 тысяч метров. А чем отличается, предположим, Беларусь с высоты от Польши, от Германии, от Франции?

Владимир Борисов:

В принципе, Беларусь ничем не отличается с высоты, потому что ландшафт примерно одинаковый: поля, леса. Если мы летим в Италию, там горы, естественно, рельеф отличается.

Когда расследовали вот эту знаменитую нашумевшую смоленскую катастрофу, было много версий, в том числе версия, что высокопоставленный чиновник «давил». Грубо говоря, независимо от чинов и прочего, на вас кто-то может «надавить» или решение будет за вами? Или есть кто-то, кто может за вас принять решение?

Владимир Борисов:

Решение только остается за мной: могу я совершить посадку в этих метеоусловиях или не могу. И никакое давление на меня влияние не окажет, потому что за спиной – люди. Я отвечаю за жизнь пассажиров.

А если вам позвонит министр транспорта?

Владимир Борисов:

Ну и что. Я спрошу у него: «Вы хотите, чтобы посадка произошла с плохим исходом?» Что он ответит?

То есть решение все равно за вами?

Владимир Борисов:

Конечно, решение за командиром остается. Во-первых, в кабину у нас посторонние не проходят, никто влиять на нас не может. Это безопасность полета. Лучше потерять время, уйти на запасной аэродром, но сохранить всем жизни.

Скажите, а аплодисменты при посадке вы слышите или нет?

Владимир Борисов:

Когда громко хлопают, то слышим.

Всегда хлопают?

Владимир Борисов:

Практически всегда. У нас пассажиры любят аплодировать. Когда экипаж сделал мягкую посадочку, выходят, благодарят капитана. У нас многие пассажиры как считают: если хорошая погода, самолет не болтнуло, то хороший летчик. А если самолет болтало, то летчики плохо летели. Это природа, мы же не подвластны ей. Ничего не можем сделать. Если турбулентность, что сделаешь?

В моем понятии пилот настолько должен владеть собой. Что вас раздражает? Что вас может вывести из себя?

Владимир Борисов:

Меня трудно вывести из себя. Но хамство я не приветствую. Хамство на дорогах: как водят люди автомобили, как паркуются.

На дороге внедорожник крутой пытается обогнать «Жигули». А в воздухе?

Владимир Борисов:

В воздухе все равны. Только, единственное, конечно, при заходе на посадку преимущество дается тяжелой технике.

Я желаю вам счастливого полета и до встречи здесь, на земле.

Владимир Борисов:

Спасибо. И до встречи на линии «Белавиа».

Михаил, наш Владимир уже в воздухе. До Парижа сколько ему лететь приблизительно?

Михаил Деревяго, диспетчер-инструктор Минского аэродромного диспетчерского центра ГП «Белаэронавигация»:

Я думаю, порядка двух с небольшим часов. Около 2,5.

Я смотрю, вы с Владимиром, несмотря на то, что вы знакомы, общались на английском языке. Я понимаю, что инструкция. А не проще ли со своими на русском говорить?

Михаил Деревяго:

Нет. В данной ситуации не проще, потому что, как правило, не один самолет находится в эфире. И если их даже несколько, то не факт, что все они русскоязычные. Поэтому, чтобы все друг друга понимали, для этого как раз выбран английский язык в качестве стандарта для ведения радиосвязи.

То есть вас слышал не только Владимир.

Михаил Деревяго:

Безусловно. Все самолеты, которые находятся на данной частоте, все слышат и все понимают, что происходит И в этом плане, конечно, один язык – плюс, а не минус в данной ситуации. Кроме того, практически все ситуации, в том числе и нестандартные, уже сформулированы все фразы на английском языке. И уровень владения английским языком у наших диспетчеров достаточен для того, чтобы друга понимать.

У вас профессиональный праздник. Давайте мы отступим от инструкции. Поздравьте ваших коллег, которые сейчас работают в воздухе. Давайте сделаем им приятное.

Михаил Деревяго:

«Белавиа-861», всего доброго и с наступающим вас праздником – с Днем авиации. Всего доброго.