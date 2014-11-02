Ко Дню авиации: какие приметы у пилотов, как летать высоким людям и чем отличается Беларусь от Франции с высоты 10 км

Новости Беларуси. На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечают командир воздушного судна Владимир Борисов, бортпроводник Королина Рекун и диспетчер-инструктор Михаил Деревяго.
Скажите, я с вами правильно поздоровался («Здравствуйте, Владимир»), ведь в работе пилота, стюардесс, вообще работников авиации очень много примет?
Владимир Борисов, командир воздушного судна ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
Здороваемся, как приходится. Есть ряд других примет. Например, у нас не говорят «последний год», «последний полет». Всегда называем «крайний». Такие приметы.
И бриться нельзя перед полетом. А вы сегодня побрились.
Владимир Борисов:
Как же нельзя? Наоборот надо всегда бриться, потому что командир должен всегда выглядеть свеженьким, бодреньким.
То есть это неправда?
Владимир Борисов:
Это неправда. Надо выглядеть всегда хорошо, потому что мы – лицо компании, на нас смотрят пассажиры. Поэтому, сами понимаете, выглядеть мы должны хорошо.
А вы всякий раз в полет с одной и той же командой отправляетесь?
Владимир Борисов:
Нет, у нас незакрепленный метод экипажей. У нас каждый раз новая машина, новый экипаж. Людей много, что даже, бывает, приходишь на брифинг и с человеком знакомишься.
Пользуясь случаем, ваши зарубежные коллеги просят привезти что-нибудь из Беларуси?
Владимир Борисов:
Конечно. В преддверии чемпионата мира все просили привезти что-нибудь с символикой чемпионата мира. Поэтому привозили различные медальоны, шоколад нашей фабрики привозили, шайбы эти заказывали.
А это не запрещается?
Владимир Борисов:
Нет, конечно. В умеренных количествах. 2-3 штучки.
А бывают ситуации: пилот рвется в полет, а вы не пускаете?
Врач:
Такое может быть, если у пилота высокое давление. Или частый пульс.
В этом споре последнее слово за вами будет?
Врач:
Конечно.
Мы делаем первый шаг: вы – с левой, я – с правой. А как правильно?
Владимир Борисов:
Так получилось. Не имеет значения. Так просто подошел я к трапу, начал с левой.
А я читал, что обязательно с правой ноги нужно.
Владимир Борисов:
Откуда вы такую информацию берете?
В Интернете написано. Это все неправда?
Владимир Борисов:
Это все неправда, конечно. Кому как удобно. Самое главное – это прийти, поздороваться с самолетом: «Здравствуй, ласточка». Это главное.
Самые привилегированные места в эконом-классе, потому что здесь больше мест.
Владимир Борисов:
Да, и потому что ближе к аварийному выходу.
В России и у нас тоже был такой случай, когда пьяные или неадекватные пассажиры устраивали дебош на борту. Вы сталкивались с такими пассажирами?
Владимир Борисов:
Когда мы вылетали из «Домодедово», пришли два пассажира пьяных на борт, утренний рейс был. Стюардесса доложила, что неадекватно себя ведут. Мы вызвали полицию, сняли с борта. Они, конечно, были очень не довольны, но безопасность есть безопасность. Как они себя поведут в полете – неизвестно.
Мы еще не вылетели, а нам уже принесли еду.
Владимир Борисов:
Бывает и такое. Если очень кушать хочется, а до вылета еще есть время, почему бы не поесть.
Владимир сказал, что у вас даже в инструкции где-то прописана улыбка. Это правда?
Королина Рекун, бортпроводник:
Это правда, да.
А как тренируете? Это само по себе получается?
Королина Рекун:
Это просто наша профессия, мы по-другому не можем. Мы обязаны улыбаться.
Хорошо. А если пьяный неадекватный пассажир на борту устроил дебош, вы тоже будете улыбаться? Каков алгоритм ваших действий?
Королина Рекун:
Конечно, мы будем серьезны в этом случае. Мы, естественно, доложим командиру о сложившейся ситуации и попытаемся как-то сами повлиять, поговорить с пассажиром.
Капитан и второй пилот кушают разную пищу. И в этом есть определенный смысл. А почему?
Владимир Борисов:
По условиям безопасности. Мало ли где что-то попало, какая-нибудь инфекция – кишечное отравление. Если станет плохо командиру, то второй пилот будет контролировать полет и выполнять активные действия. Все обязанности капитана ложатся на него.
Я, допустим, не всегда чувствую себя комфортно в наших самолетах, потому что я очень высокий, и вы тоже немаленький. И колени у меня не помещаются. А что на мою претензию ответит наша Национальная авиакомпания? Когда же мне будет комфортно в наших самолетах?
Владимир Борисов:
Посоветуют летать первым классом или бизнес-классом.
Но это же дороже.
Владимир Борисов:
А что делать. Зато комфортно.
Я за свой рост должен доплачивать?
Владимир Борисов:
Должны доплачивать.
В кабине не очень просторно. С моим ростом, наверное, не возьмут в летчики?
Владимир Борисов:
191 см? Возьмут.
У нас сколько до вылета в Париж осталось?
Владимир Борисов:
40 минут.
Вы должны быть на месте?
Владимир Борисов:
За 45 минут я должен быть на месте и приступить к своим обязанностям: предполетной проверке кабины, оборудования.
Вам сегодня предстоит пролететь над Беларусью, над Польшей, над Германией, над Францией. И вы все это видите с высоты 10 тысяч метров. А чем отличается, предположим, Беларусь с высоты от Польши, от Германии, от Франции?
Владимир Борисов:
В принципе, Беларусь ничем не отличается с высоты, потому что ландшафт примерно одинаковый: поля, леса. Если мы летим в Италию, там горы, естественно, рельеф отличается.
Когда расследовали вот эту знаменитую нашумевшую смоленскую катастрофу, было много версий, в том числе версия, что высокопоставленный чиновник «давил». Грубо говоря, независимо от чинов и прочего, на вас кто-то может «надавить» или решение будет за вами? Или есть кто-то, кто может за вас принять решение?
Владимир Борисов:
Решение только остается за мной: могу я совершить посадку в этих метеоусловиях или не могу. И никакое давление на меня влияние не окажет, потому что за спиной – люди. Я отвечаю за жизнь пассажиров.
А если вам позвонит министр транспорта?
Владимир Борисов:
Ну и что. Я спрошу у него: «Вы хотите, чтобы посадка произошла с плохим исходом?» Что он ответит?
То есть решение все равно за вами?
Владимир Борисов:
Конечно, решение за командиром остается. Во-первых, в кабину у нас посторонние не проходят, никто влиять на нас не может. Это безопасность полета. Лучше потерять время, уйти на запасной аэродром, но сохранить всем жизни.
Скажите, а аплодисменты при посадке вы слышите или нет?
Владимир Борисов:
Когда громко хлопают, то слышим.
Всегда хлопают?
Владимир Борисов:
Практически всегда. У нас пассажиры любят аплодировать. Когда экипаж сделал мягкую посадочку, выходят, благодарят капитана. У нас многие пассажиры как считают: если хорошая погода, самолет не болтнуло, то хороший летчик. А если самолет болтало, то летчики плохо летели. Это природа, мы же не подвластны ей. Ничего не можем сделать. Если турбулентность, что сделаешь?
В моем понятии пилот настолько должен владеть собой. Что вас раздражает? Что вас может вывести из себя?
Владимир Борисов:
Меня трудно вывести из себя. Но хамство я не приветствую. Хамство на дорогах: как водят люди автомобили, как паркуются.
На дороге внедорожник крутой пытается обогнать «Жигули». А в воздухе?
Владимир Борисов:
В воздухе все равны. Только, единственное, конечно, при заходе на посадку преимущество дается тяжелой технике.
Я желаю вам счастливого полета и до встречи здесь, на земле.
Владимир Борисов:
Спасибо. И до встречи на линии «Белавиа».
Михаил, наш Владимир уже в воздухе. До Парижа сколько ему лететь приблизительно?
Михаил Деревяго, диспетчер-инструктор Минского аэродромного диспетчерского центра ГП «Белаэронавигация»:
Я думаю, порядка двух с небольшим часов. Около 2,5.
Я смотрю, вы с Владимиром, несмотря на то, что вы знакомы, общались на английском языке. Я понимаю, что инструкция. А не проще ли со своими на русском говорить?
Михаил Деревяго:
Нет. В данной ситуации не проще, потому что, как правило, не один самолет находится в эфире. И если их даже несколько, то не факт, что все они русскоязычные. Поэтому, чтобы все друг друга понимали, для этого как раз выбран английский язык в качестве стандарта для ведения радиосвязи.
То есть вас слышал не только Владимир.
Михаил Деревяго:
Безусловно. Все самолеты, которые находятся на данной частоте, все слышат и все понимают, что происходит И в этом плане, конечно, один язык – плюс, а не минус в данной ситуации. Кроме того, практически все ситуации, в том числе и нестандартные, уже сформулированы все фразы на английском языке. И уровень владения английским языком у наших диспетчеров достаточен для того, чтобы друга понимать.
У вас профессиональный праздник. Давайте мы отступим от инструкции. Поздравьте ваших коллег, которые сейчас работают в воздухе. Давайте сделаем им приятное.
Михаил Деревяго:
«Белавиа-861», всего доброго и с наступающим вас праздником – с Днем авиации. Всего доброго.