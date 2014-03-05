Улица Коммунистическая в Минске: лучший гастроном в городе, Эйфелева башня, съезд РСДРП, Осмоловка и квартира убийцы Джона Кеннеди

Жизнь послевоенного Минска как на ладони. Уютная Осмоловка и застройка в стиле сталинского ампира. Поэтичная набережная в тени деревьев. Вы словно оказываетесь в старой Москве. Этакий «Стиляга» столичных кварталов. Портрет современной улицы Коммунистической с 50-х и по сей день остается неизменным, оттого весьма привлекательным.

До войны на месте представительной архитектуры было море деревянных одноэтажных домов и процветало сельское хозяйство. Минчане знали это место как Старостинскую слободу. Небольшое предместье принадлежало минскому старосте. Оттого и такое название. Свислочь время от времени показывала свой нрав, выходила из берегов и была очень богата рыбой. Бетонные оковы и парковые зоны – дань послевоенного времени, когда даже изменили русло старой реки.

Евгения Быц, экскурсовод:

Была цікавая ідэя пасля таго, як трэба было адбудоўваць горад, людзі пачалі разлічваць, якім жа чынам дастаўляць будаўнічыя матэрыялы, якім чынам выкарыстоўваць транспарт. Яго было вельмі няшмат пасля вайны. Была ідэя, каб па Свіслачы хадзілі суда, якія перавозілі б гэты самы матэрыял будаўнічы. Яна не была рэалізвана цалкам, але калі б яе раэлізавалі, магчыма, зараз мы с вамі на працу ездзілі таксама на якіх-небудзь карабліках, трамвайчыках. Напэўна, існавала б ручное параходства па Свіслачы. Але не адбылося.

За свою историю улица меняла название несколько раз. Родилась она на карте Менска как Михайловская. С таким типичным названием улица просуществовала достаточно долго.

В 1919-20-х годах в период польской оккупации ее временно нарекают в честь предприимчивого городского главы Кароля Чапского. Говорили, что если бы на пару лет больше он пробыл в должности, то Минск превратился бы в Париж. За счет своих материальных средств граф превратил провинцию в европейский город.

С приходом советской власти улица станет Мопровской. Странное название от аббревиатуры – Международная организация помощи революции. Такой она останется для минчан до 1946 года.

Евгения Быц, экскурсовод:

Пасля вайны – чарговае пераіменаванне. Гэта была вуліца Калініна. І ў наш час яна называецца так, як звалася ў апошнія гады Саветскага Саюза – вуліца Камуністычная. Распавядаюць такую байку, што калісьці амерыканцы хацелі адчыніць тут амбасаду. У Мінску ім прапанавалі толькі адно месца – на вуліцы Камуністычнай. На што яны сказалі: «Амерыка на вуліцы Камуністычнай будзе мець амбасаду? Да ніколі!»

Маршрут минской конки – заслуга инициативного графа Чапского. Один из пунктов проходил как раз возле Захарьевской, 133. Дом принадлежал дворянке Франтишке Ржецкой, часть комнат она сдавала железнодорожному служащему Петру Румянцеву. Именно под маскировкой именин его жены Ольги Румянцевой в марте 1898 года началась история великого государства и состоялся первый съезд РСДРП.

Евгения Быц, экскурсовод:

Тут, у Мінску, сабраліся дэлегаты. Іх было 9 чалавек. Якія за 3 дні арганізавалі 6 сваіх пасяджэнняў. У выніку была створана Расійская сацыал-дэмакратычная партыя. Яна яшчэ не была працоўнай, не была рабочай. Гэтыя пасяджэнні праходзілі пад аховай бунда.

Чаму быў абраны менавіта Мінск? Таму што на той момант Мінск был горадам заштатным. Тут было лягчэй правесці нейкія таемные пасяджэнні.

Каждый день делегаты топили печь, но не для того, чтобы согреться ранней весной, а для того, чтобы в любой момент можно было сжечь рабочие документы, на случай визита полиции.

Грамотно было выбрано место. Напротив Захарьевской, 133 действовала Городская полицейская управа. Район, безупречная репутация которого не могла вызывать у властей никаких подозрений. Ленина на съезде не было, ровно как и музея в доме первые 25 лет.

В 1923 году под экспозицию отдали одну комнату и создали Музей I съезда РСДРП. Остальные помещения были жилые: здесь квартировались и творили Янка Купала и Змитрок Бядуля.

Однако в первые дни войны 24 июня 1941 года в дом попадает бомба. После войны здание отстроят, а во время реконструкции Круглой площади в 1953 году перенесут ближе к Свислочи, где оно располагается и по сей день. Старый дом Ржецкой находился ближе к современному проспекту.

Коммунистическая, 4 – дом не менее легендарный. Тогда это было Калинина, 4. На 4 этаже в 24 квартире за двумя балкончиками наблюдал красоту набережной Ли Харви Освальд – официально признанный убийца президента Джона Кеннеди. Однако до сих пор остается тайной, был он настоящим преступником или пешкой в чужой игре.

Евгения Быц, экскурсовод:

Кажуць пра тое, што ў яго было не адно захворванне. Псіхічнае ў тым ліку. Ён быў вайскоўцам, які служыў нібыта на сакрэтнай базе ў Японіі. Пасля адтуль ён праз трэціі краіны прыязджае ў Савецкі Саюз, едзе ў Маскву і просіць тут пасяліць яго. Гэта была краіна, пра якую ён марыў, начытаўся адпаведнай літаратуры, відавочна. Гэта быў проста такі рай на зямлі для яго.

Гэта быў той час, калі акурат заканчвалася Халодная вайна. Гэта быў той час, калі наладжваліся адносіны паміж Савецкім Саюзам і Амерыкай. І таму адмовіць амерыканцу, які папрасіўся ў савецкі рай, відавочна, было просто немагчыма. Вырашылі пасяліць менавіта ў Мінску, таму што тут лягчэй было арганізаваць нагляд за гэтым чалавекам.

Освальд устроился рабочим по металлу на Минский радиозавод Ленина. Он вел активную общественную жизнь, участвовал в профсоюзах. Здесь же встретил свою будущую жену – минчанку Марину Прусакову. Было ли это случайно или закономерно, неизвестно. Портрет на Свислочи – один из самых известных кадров белорусско-американской пары.

Экскурсию продолжим возле знаменитого дома под шпилем. Наш ответ петербургскому адмиралтейству. Здание начали возводить на улице Мопра посреди руин разрушенного города в конце 40-х.

Вблизи штаба Белорусского военного округа было решено возвести ряд квартир для военной элиты и офицерских семей. Таким стал и 14-й дом. Архитекторы Леонид Гольдштейн, Марк Лифшиц и Владимир Исаченко остановились на классическом варианте с элементами сталинского ампира. Роскошная лепнина на фасадах была довольно качественной, рисунки выкладывали из бетона.

Возникла идея украсить дом игольчатой башенкой. Автор – зодчий Владимир Исаченко. Конструкцию привезли из Москвы, шпиль венчала пятиконечная звезда, украшенная лавровым венком.

Новостройку с прекрасными видами на Свислочь и просторными квартирами сдали в 1956 году. Местные жители признаются, что какое-то время в поднебесной башне размещался своеобразный разведывательный пункт. Привлекательной Мопра, 14 была и для домохозяек того времени.

Евгения Быц, экскурсовод:

Пад гэтым шпілем ў гэтым самым доме знаходзілася крама, якая называлася «Гастраном № 8». Гэта быў адзін з самых лепшых гастраномаў у горадзе. У 50-я гады вы ўяўляеце, што было ў горадзе. Тут можна было набыць некалькі гатункаў мяса, вельмі добрага, можна было гатовыя катлеткі смачные набыць. І пры чым гэта была першая крама, дзе можна было замовіць па тэлефоне. Ежа з дастаўкай на дом. І гэтая паслуга працавала да восьмай гадзіны вечера. Гэта было вельмі зручна для гаспадынь, якія маглі сабе гэта дазволіць. Гэта вельмі важна.

Министерство обороны на Коммунистической, 1. По этому «дворцу» справедливо изучать историю города. Еще до XVI века здесь находился православный Вознесенский монастырь, при котором действовала церковь.

После Брестской унии 1569 года монастырь становится базилианским униатским.

В XVIII веке о его деятельности уже ничего не известно. Здание восстановят и в 1860 году откроют женское духовное училище. В 1920 году образовательная жизнь продолжится, но в другом статусе. Здесь пропишутся будущие доктора – студенты медицинского факультета Белорусского государственного университета, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вторая мировая не пощадила здание. Именно на его месте начнут строительство штаба Белорусского военного округа по проекту архитектора Гусева. Возвышенность на берегу Свислочи стала идеальным местом. Вдохновленный архитектурным почерком русских мастеров, сотворивших центр Санкт-Петербурга, Гусев пишет свой шедевр. Все здания рядом были подчинены по стилю штабу военной округи и составляли единый ансамбль.

Евгения Быц, экскурсовод:

Калі ў 1946 годзе пасля вяртання сюды ўжо мірнага жыцця, мірных жыхароў пачалі адбудоўваць на гэтым месцы беларускую ваеную акругу, менавіта тут было вырашана яе размесціць, то на фотаздымках мы з вамі бачым, што адбудоўваецца яна на фундаменце той самай духоўнай вучэльні. А ці не была яна пабудавана на фундаменце манастыра, мы не ведаем. Таму цалкам магчыма, што тут знізу знаходзяцца вось гэтыя самыя манастырскія падмуркі яшчэ, магчыма, XVI стагоддзя. Але, зноў жа, гістарычна гэта не даказана.

Прогулки по Коммунистической немыслимы без самобытной Осмоловки. Трогательные двухэтажки не раз попадали на большой киноэкран. Возводить жилой район начали в историческом центре, на Троицкой горе, в середине 40-х. 40 домов по типовым проектам прописались в границах улиц Богдановича, Куйбышева, Киселева, Чичерина и Коммунистической.

На старых фото видно, что новостройки появлялись на месте огромного пустыря. Коммунистическую улицу здесь трудно признать. Автор оригинального района – архитектор Михаил Осмоловский. Просторные дворы, зеленые зоны и атмосфера прошлого века. Интересно, что два жилых дома развернуты главным фасадом к Коммунистической улице, в отличие от остальных зданий, стоящих к ней торцами. Своеобразный ритм в монотонной типовой застройке. Комфортные квартиры здесь получала военная и культурная элита города: офицеры штаба, работники Оперного театра.

Южная сторона Коммунистической – нарядные здания с вазами, лавровыми венками и богатой лепниной. Эти дома возводили в 50-е под стиль штаба военной округи. Стеклянные полукруглые арки проектировали специально под магазины и службы быта. В одном из таких зданий на Коммунистической сегодня располагается Дом бракосочетаний – один из самых красивых в городе.

Коммунистическая, 6 – родной дом телевизионщиков. Строительство телекомплекса началось в 1953 году на тогда еще улице Мопра, 6. По задумке архитектора Романа Гегарта должен был появиться настоящий дворец. Скульптуры муз искусства, балюстрада с видом на Свислочь, расписные потолки, колоннада до второго этажа. Однако указ об отмене украшательств в архитектуре 1955 года оборвал все задумки.

А вот на телебашню со шпилем денег не пожалели. Появилась местная Эйфелева. 1 января 1956 года с башни началась осуществляться трансляция в студии. Диктор Тамара Бастун впервые обратилась к зрителям с телеэкрана.

Коммунистическая улица еще долго не будет сходить с кинолент и всегда будет любима минчанами как один из самых живописных городских уголков.