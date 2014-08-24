Книги для детей. Что сегодня читает подрастающее поколение и не утратили ли библиотеки статуса храма знаний?

Новости Беларуси. В день, когда ровно неделя остается до начала нового учебного года, почти на финише и республиканская акция «Лето с хорошей книгой». Ее цель – обратить внимание, как проводят время дети, какие книги они читают и читают ли вообще. И лучше, чтобы это были хорошие книги. Сеющие, как говориться, разумное доброе вечное.

Чем была книга для советского ребенка? Во-первых, считалось, что это лучший подарок – именно книга. Их дарили на самые значимые события в жизни ребенка. Думаю, каждый из тех, кому за 30, может найти в своем личном архиве нечто подобное. Вот эта книжка, например, в память о посещении мемориала Хатынь. Или, например, такую книжку подарили ребенку на память о выпуске из детского сада. Считалось, что в 6 лет самое время почитать о судьбе Олега Кошевого. Патриотов воспитывали.

Что же читают современные дети такого возраста? Решили узнать мы и отправились в крупнейший государственный книжный магазин.

Ребенок:

Я выбираю книжку: если она большая, с картинкой какой-то.

Юный читатель озвучивает предпочтения. Дизайн, говоря взрослым языком, привлекает Женю. Литературные вкусы, как у многих нынешних «семилеток» – от динозавров до космоса. Родители, правда, не часто покупают такие красочные издания – дорогие они – рассказывает продавец Елена. Стоимость, по ее словам, очень влияет на выбор литературы. В целом, из авторов лучше расходятся проверенные временем.

Елена, продавец:

Классика мне больше всего нравится, я сама люблю читать классику.

А здесь утверждают, что эти интересные, но дорогие издания на полках не задерживаются. Это магазин крупнейшего Интернет-портала по продаже книг. Современными интерактивными изданиями здесь восхищаются. Это уже не чтение, а игра: приучает ребенка к книге, как к интересному предмету.

Ольга Шелк, глава отдела маркетинга Интернет-магазина:

Конкуренция на рынке детских книг чрезвычайно высока. Мы все этому очень рады: и родители, и продавцы. Потому что это заставляет заботиться о качестве. Могу отметить, что за последние 2 года качество издаваемых книг неизмеримо возросло.

Отмечают плюсы Интернет-магазина: произведение можно найти в разном оформлении и по разной цене. Любой каприз за ваши деньги.

Юлия Елфимова, продавец-консультант Интернет-магазина:

Например, у нас был вопрос: «Дайте книжку, где главный герой – ящерица». Сегодня был вопрос про котиков. Их мы нашли много.

Правильно выбранные герои – один из способов привлечь современных детей к чтению – считают Андрей и Евгения.

Привычно подхватывают мысль друг друга – пишут в соавторстве книги для подростков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгения Пастернак, писатель:

Сюжеты не стареют. Очень стареет лексика, очень стареют ситуации, обстоятельства всякие. Как я с дочкой читала «Тома Сойера». Первые три главы просто со скрипом. Я даже не думала, что будет так тяжело, потому что через слово приходится объяснять, что происходит.

Пожалуй, самые узнаваемые – современные белорусские авторы для подростков. Но издают их книги в основном в России.

Андрей и Евгения говорят, что там есть система премий, семинаров, фестивалей – идет литературный процесс. А вот нашим писателям до читателя дойти сложно.

Андрей Жвалевский, писатель:

Чаще всего просто информация не доходит ни до кого. Ни до читателей, а издатели не очень знают тех же авторов, а автор не знает, что делать ему с написанными своими гениальными трудами. И мы болтаемся отдельно друг от друга.

В государственном издательстве с этим не согласны. Говорят, что в год выпускают полсотни детских книг. Также проводят более 300 мероприятий в год: встречи с читателями, акции. Считают, что самим авторам надо быть активнее.

Владислав Мачульский, директор издательства «Мастацкая літаратура»:

Я всем авторам объявляю, и вот даже сейчас объявляю: детской книге – зеленый свет. Но единственное требование – повышенное качество содержания. Иной раз берешь книжку: великолепная обложка, великолепные рисунки, а содержание… Я своим детям, иной раз читая их, на ходу начинаю редактировать. Поэтому призываю писателей: надо думать, что вы вкладываете в голову детям.

Что вкладывают в головы детям в храмах знаний, решили посмотреть мы. И отправились в школьные библиотеки.

В минской гимназии № 13 находим одноименное произведение все тех же Жвалевского-Пастернак. Выпущенное, кстати, белорусским издательством. В этой библиотеке 19 тысяч книг. Рассчитывают, как оказывается, исходя из количества детей: на трех человек должна быть одна книга по программе и одна на пятерых из внеклассного чтения. Любопытно, что же выбирают современные дети из всего этого многообразия?

Ученики:

Любимые писатели – Леви и Лондон.

Читала недавно «Дети капитана Гранта».

Любимые авторы – Жюль Верн, Артур Конан-Дойл.

Раиса Борисовна подтверждает: дети предпочитают классику. Показывает самые зачитанные книги.

Раиса Борисовна:

«Николи не забудем», «Понедельник начинается в субботу». Зачитанные книги. «Приключения Арбузика и Бебешки». Они очень любят эту книгу, зачитали уже, нужно списывать.

В сельской школе обнаруживаем необычную персону – библиотекаря-мужчину. Юрий на литературном посту уже третий год. Рассказывает, чем привлекает читателей.

Юрий Шелест, библиотекарь ГУО «Средняя школа д. Новые Лысицы»:

Вот эта вот «Покорми дельфина» называется. Ребята прочитали книжку, пришли, написали, какую книжку на этой рыбке и бросили покормить дельфина. Они в восторге от этого.

На ассортимент не жалуется. Книг тут почти как в городской школьной библиотеке – 12 тысяч, а учится всего около 200 ребят. Юрий говорит, что за месяц все они и бывают – чтением интересуются.

Юрий Шелест, библиотекарь ГУО «Средняя школа д. Новые Лысицы»:

Есть ребята, которые смотрят на военную тему, есть книжки про Афганистан. Некоторые сидят, смотрят, читают, листают.

Узнаем у самих ребят, отличаются ли литературные вкусы сельской детворы от городской. Что прочли за лето?

Дети:

Мне понравилась «Гостья из будущего». Мне понравился там герой – Алиса, потому, что она красивая, хорошо прыгает.

У меня самая любимая сказка – это «три девицы пряли утром под окном».

А вот и девицы. Правда, две. И не с прялками, а с велосипедами. И с «Евгением Онегиным».

Девушка:

«Я к вам пишу, чего же боле, что я могу еще сказать». Можно сказать, любимая. Потому что мы школу уже закончили в этом году, а я хочу для себя почитать.

И в городе, и в селе школьные библиотеки формируют по списку, составленному в Минобразования.

Но обязателен он только касательно книг, включенных в программу, а что предлагать детям для внеклассного чтения, решает педагог – единой системы нет. Но это собираются исправить.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Пересмотрим концепцию формирования библиотек, особенно с учетом современных возможностей, электронных средств коммуникаций. Мне хочется, чтобы наши библиотеки стали центрами притяжения для ребят. Там должны проводиться дискуссии, обсуждения, презентации.

А в Минской области дети сами смогли попробовать себя в роли библиотекарей. В рамках акции «Лето с хорошей книгой». Ее организовали как раз, чтобы заинтересовать детей чтением.

Девочка:

Мне понравилось быть библиотекарем. Я писала имя и фамилию детей.

Выставки, встречи, конкурсы проходят во всех районах страны. В столичном детском парке организовали автограф-сессию.

Минчане:

Спасибо за книгу, будем учить белорусский язык, белорусскую мову.

Потому что мы живем в Беларуси и ребенок должен уже с такого возраста уметь разговаривать на белорусском.

И писатели, и родители сошлись в одном: компьютеры компьютерами, а книжка вечна. Дети будут читать. Аня готова с ними поспорить. Она читает книги только в электронном варианте. Удобно – минут за 10 можно скачать столько же книжек.

Анна Ацеховская, ученица ГУО «Гимназия № 7 г. Минска»:

Мне больше нравится планшет, потому что книги, даже, чтобы их взять, надо пойти в библиотеку, там зарегистрироваться, взять эту книгу. А еще как-то проще носить с собой планшет, потому что он легче и там сразу все книги вмещаются.

Причем Аня читает именно с планшета, а не пользуется электронной книгой, которая считается щадящей к глазам. Впрочем, так ли это? Мы решили узнать у офтальмолога.

Людмила Малейко, врач-офтальмолог:

Анечка, для того, чтобы вы через полгода ко мне не приходили и не меняли очки, нам нужно ограничить нагрузки на близком расстоянии. Время пребывания за монитором компьютера, чтение электронной книги, бумажной книги не должно превышать 5 часов в день. Но обязательно после каждого часа работы вы должны отдыхать 5-10 минут.

Офтальмолог Людмила не считает, что электронные книги создают больше нагрузки на глаза, чем бумажные. Наоборот, есть плюсы: можно увеличить шрифт, яркость. Главное, чтобы дети вообще читали – подытоживает Людмила. Правда, все ли можно сейчас читать?

Недавно по Интернету разошлись снимки: в книжке фактически рассказывают про жестокое обращение с животными. И дети цитируют. Родители возмущались: что пишут современные авторы? Но, как выяснилось, написано это еще в начале XX века.

Но есть список современных книг. Возглавляет его произведение с весьма интересным названием. Мы попытались найти эти книги в Беларуси и в частном магазине обнаружили еще более любопытные экземпляры. Не все такое купят своим детям. Но и книги не для всех предназначены.

Татьяна Пузыревич, руководитель книжного магазина:

Книга ориентирована на очень небольшую группу читателей. На тех детей, которые сталкиваются с проблемой туалета, горшка, приучения ребенка к каким-то базовым нормам гигиены, решению каких-то физиологических вопросов. Когда говорят, что эта книжка – ерунда, ужас и кошмар, потому что она непонятна. Непонятна почему, потому что она просто попадает не к той аудитории, которой она адресована.

Детский психолог Ирина считает, что запрещенных книг нет вообще. Сама как мама выбирает книги необычные: по оформлению, названию. И полезные. Вот эта – книга о том, как два медведя встретили друг друга. И о последствиях встречи.

Ирина Михнева, детский психолог:

На самом деле, серьезнейшая тема – откуда берутся дети. Не одна родительница обращалась ко мне с вопросом «как корректно поговорить с ребенком». В таком случае книга является мостиком, настоящим мостиком, на котором может встретиться взрослый и детский мир.

Психологи придумали и новую любопытную методику, как приучить детей к чтению очень мягким и неожиданным способом. При помощи собаки. Лучший друг человека не критикует за ошибки, не осуждает за неправильное ударение. Всегда внимательно слушает.