«Краснокнижники» Беларуси. Как обыкновенная на вид рыбка может превратиться в «золотую» и почему саму книгу можно заносить в список редких?

Новости Беларуси. Красная книга Беларуси пополнилась новыми исчезающими представителей флоры и фауны. Сегодня на гране выживания 202 вида диких животных и 303 вида дикорастущих растений. Впрочем, есть и те, кто покинул страницы этого издания. Не по причине полного вымирания, а наоборот – роста популяции.

Клюнув на дядю Петю, мы тут же забросили удочки: знает ли рыбак, кто теоретически может попасть на крючок в этом водоеме. Но Петра Листратенко не запутаешь, как леску. Говорит, даже если и достанет незнакомца с плавниками, однозначно выпустит обратно. Себе дороже. Но хорошо бы, конечно, заранее знать, кого наверняка нельзя бросить в котелок с ухой.

Петр Листратенко:

Должны стоять таблички, чтобы рыбаки знали, что водится такая-то запрещенная для ловли рыба.

Пока же таких табличек нет, мы предложили Петру Листратенко, что называется, в лицо узнать краснокнижные виды рыбы.

Александр:

Друг поймал одну рыбку, а я поймал две. Другу – в районе 5 млн, а мне – 10800.

Теперь-то Александр знает, какая она – «золотая» рыбка. Мужчина и есть тот самый любитель посидеть с удочкой, недавно выловивший двух усачей, занесенных в Красную книгу.

Александр:

Крутили-вертели, ни разу не видели. В 4 утра нагрянула рыбинспекция.

Инспекторы-то и объяснили рыбаку, что за такой краснокнижный улов придется заплатить больше 10 миллионов. Для семьи Александра – более чем солидная сумма.

Александр:

У родственников должна была быть свадьба. Заняли у них, просили, чтобы они отложили свадьбу, и взяли у них эти деньги.

Впрочем, Александру еще относительно повезло. Кроме усачей в тот вечер на крючок попался еще и подуст, совсем недавно исключенный из Красной книги. Мужчина и словами не может выразить, как обидно. На рыбалку выбрался лишь третий раз за все лето, и, говорит, хоть сам в реку прыгай, ну не знал он, как выглядит этот усач. Но закон есть закон. И с ним не поспоришь.

Ольга Громович, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Не так много видов рыб у нас занесено в Красную книгу. Их меньше десятка. Это лосось, кумжа, хариус, форель, стерлядь, корюшка, рыбец и наш усач. Я думаю, что мужчины-рыбаки могут запомнить, изучить.

Последней его надеждой было заключение экспертов. Чтобы почивший усач оказался не обыкновенным, а его подвидом – днепровским. Ведь такого в Красной книге вроде как и нет. Но результаты экспертизы утопили оптимизм.

Олег Бахтин, заместитель начальника Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Наша инспекция сделала запрос. Нам дали ответ, что как усач обыкновенный, так и днепровский в настоящее время в Беларуси под охраной государства.

По наблюдениям инспекторов, большинство рыбаков все же выпускают краснокнижников, если те попадаются им на крючок. Но хватает и тех, кто долго и отчаянно доказывает, дескать, не знал, что выловил редкую рыбу. Правда, в такие жалобные версии защитники природы давно не верят.

Олег Бахтин, заместитель начальника Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Потому что в основном краснокнижники обитают в Бобруйском, Оршанском районах. И все, кого задерживают, жители города Дудровно или Орши. Когда вылавливает особь и бьет с размаху ее бьет о землю, конечно, рыбу жалко.

Жалко рыбу, жалко денег на штрафы, а вот как тому же охотнику или рыбаку обезопасить себя и вооружиться не только, к примеру, спиннингом, но и подцепить нужную информацию? Заглядываем в один из крупнейших книжных магазинов Минска. И спрашиваем, почем нынче Красная книга.

Елена Бонифацюк заведующий отделом книжного магазина:

На данный момент Красная книга есть только российская. Белорусскую должны были издать в прошлом году, новый тираж, но пока нет.

Вместо белорусского варианта Красной книги пока есть только мини-версии: птицы, ягоды и грибы. И еще детское издание с обитающими в нашей стране редкими земноводными и пресмыкающимися. Кстати, такая Красная книга для школьников, изданная в Беларуси, проигрывает полноформатной российской в оформлении, зато сравнительно не бьет по карману: 33 тысячи против почти 300.

Елена Бонифацюк заведующий отделом книжного магазина:

Когда была наша Красная книга, сколько она примерно стоила? Не помню. Это было года 4 тому назад. Спрашивают каждый день, все интересуются.

Зато атласов рыболова или буклетов об ответственности за нарушения правил охоты – сколько хочешь. Но дело не только в том, чтобы Красная книга всегда была в наличии в магазинах – делится своим мнением мама восьмиклассницы Елена. Хорошо бы и на школьных уроках чаще рассказывать про богатства нашей природы, а не только про инфузорию-туфельку.

Елена:

Я считаю, важно знать природу, важно учить.

Так когда же ждать Красную книгу в магазинах – поинтересовались мы в Минприроды. Пообещали: скоро на всех полках страны.

Наталья Жаркина, заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В 2014 году Министерством природных ресурсов будет издано четвертое издание Красной книги Республики Беларусь.

В кабинете Натальи Жаркиной мы наконец-то смогли рассмотреть неуловимую Красную книгу Беларуси. Сегодня Минприроды в поисках издательства, которое в оптимальные сроки и по оптимальной цене сможет напечатать новую версию редкого списка. Который, кстати, расширится: плюс 54 вида редких животных и растений.

Наталья Жаркина, заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Есть и хорошие новости: из состава Красной книги исключено 20 видов животных и 8 видов растений. Например, исключена белая цапля, которая раньше была под достаточной угрозой исчезновения. Сегодня мы уже говорим о достаточно широком распространении.

По сравнению с дебютным вариантом белорусской Красной книги 33-летней выдержки, к 2014 году перечень охраняемых видов увеличился втрое. Виной тому изменение и климата, и мест обитания. Но так или иначе, в редком списке уже более 500 пунктов.

Кстати, «золотой» для семейного бюджета может оказаться не только рыбалка или охота, но и романтичная прогулка по лесу. Идешь себе, идешь. Глянь – грибок. А это не просто грибок, а, к примеру, краснокнижный клейкий гигрофор. Интересно, кто придумывает такие названия?

Совершаем променад дальше: почему бы не сорвать папоротник для гербария? Но прежде, чем это сделать, не лишним будет убедиться, что это именно папоротник, а не, к примеру, виргинский гвоздовник, сорвав который тоже можно получить протокол от инспектора.

Итак, продолжим наши похождения с краснокнижными фотороботами. Деревня как раз неподалеку от леса.

Мария Станиславовна даже расстроилась: среди соседей у нее слава грибного гуру. А тут мы со своими невеселыми картинками.

Но в ее семье красный переплет все же не только протирали от пыли. Муж Марии Станиславовны регулярно освежал в памяти список редких видов. Сама же хозяйка в перечень природного эксклюзивна не заглядывает. Краснеющие помидоры в книгу того же цвета все равно не впишут. А живность и насекомых, кроме комаров, она не убивает из жизненных принципов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Геннадий, рыбак:

Не листали, не читали и вряд ли будем. Через день отпуск закончится – и вся рыбалка.

Аргумент железный, как и логика Геннадия. Зачем их знать, этих редких рыб? Если на приманку и клюнет кто-то неопознанный, поплывет обратно. Остальных – на сковородку. А кто там, в этой Красной книге… В общем, пусть живут.

Геннадий, рыбак:

Мы знаем, что есть такая Красная книга, а что там находится. Зверюшки, рыбешки, птички – мы понятия не имеем. Знаем, что там кто-то есть.

Мнения на разных берегах одной речки тоже оказались противоположными. Рыбак с 58-летним стажем не представляет, как можно брать в руки удочку, не зная, что можно вытащить из воды через минуту. Но он и сам не раз видел, как любители заседаний со спиннингом забирают домой все, что поймали, особенно не разбираясь.

Рыбак:

Какое-то чудовище вытащил (смесь бычка с ершом и с карасем), но спросил. Сказали, что вкусно. И люди берут, и варят, и жарят. Почаще давать информацию простым рыбакам, что нельзя. Усача нельзя ловить? Говорите раз в месяц об этом и люди будут знать.

Вот и получается: с одной стороны, то, что кто-то не заглядывает в Красную книгу перед охотой или рыбалкой, не означает, что он не должен платить штраф в случае нарушения закона. Не делают же поблажки, скажем, виновникам ДТП после оправданий, дескать, забыл заглянуть в правила. Согласитесь, смешная была бы ситуация.

Но и с другой стороны, ту самую Красную книгу не так-то просто найти в магазинах. Остается только Интернет. Или надежда на авось, что именно ваш опарыш окажется не по вкусу краснокнижнику с плавниками.