1 сентября не за горами. В какую сумму обойдется полный набор школьника и почему часто родители закупаются на рынке?

Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до осени, а значит и до начала школьного сезона. На неделе чиновники от Министерства торговли, образования и «Беллегпрома» решили присмотреться к школьным товарам.

Первое сентября не за горами. И если ученики сядут за парты, то производители, по традиции, скорее всего, за работу над ошибками. Кстати, в 2014 году ассортимент одной только одежды для грызущих гранит знаний – полтысячи моделей. Есть даже форма в стиле японских школьниц – героинь аниме. Некоторые цены кусаются.

Последнее веяние школьной моды – форма в стиле японских мультфильмов аниме. Дети в восторге. Только опасаются: вряд ли дизайнерские новинки придутся по вкусу педагогам.

Дети:

Я бы ходила. В школе можно ходить в черно-белом, а эта коллекция как раз черно-белая.

Родители некоторые могут отказаться от таких костюмов, но детям это очень нравится.

В 2014 году мальчишки и девчонки уже могут выбирать одежду для школы из более 500 моделей.

И если я в начальных классах еще застала обязательные коричневые платья с передниками, то сейчас их заменили, например, пиджачки а-ля Шанель, а само понятие «школьная форма» – деловой стиль одежды для школьника.

На неделе представители Министерства торговли, образования и Беллегпрома решили присмотреться к школьным товарам по ту сторону прилавка вместе с обычными покупателями.

Татьяна Старинко, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Посмотрите: деловой стиль, современная фактура ткани, рубашечка, пиджачок, юбочка. Все можно комплектовать, все очень удобно в пользовании. Эта секция практически на 90% производства промышленных предприятий Республики Беларусь. Это просто яркое подтверждение того, что легкая промышленность республики развивается, она сегодня модернизируется.

Когда мода и требовательные вкусы покупателей диктуют свои правила, производители каждый год вынуждены проводить «работу над ошибками». Так, в 2014 году в ассортименте прибавилось костюмов из шерсти и полушерсти. А среди классических моделей теперь встречаются и такие приятные фэшн-сюрпризы.

Покупательница:

Очень интересная моделька, нам понравилась. Много разных вкусов у детей, могут выбрать себе все, что угодно.

А вот заместителя министра образования заинтересовало еще одно ноу-хау.

Василий Будкевич, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Таблица умножения – своеобразная подсказка для ученика начальной школы.

Я просто в ожидании ближайших двух лет, когда буду собирать своего первоклассника в первый класс. Конечно же, воспользуюсь этим огромным предложением, которое есть на нашем торговом белорусском рынке.

Единственное, что уступает разнообразию моделей, так это цветовая палитра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Продавец:

У нас пиджака коричневого, бежевого, малинового нет. И сколько я работаю, никто не спросил. А если заказать? Если такой покупатель будет, мы свяжемся с предприятием, нам пойдут на встречу.

Девочка:

Мне понравились две рубашечки. Я не решила, какую я хочу, я хочу две.

Пока в столичном торговом центре дети теряются от большого выбора, чиновники отправились посмотреть, так ли богат школьный ассортимент на районе. Универмаг городского поселка Плещеницы еще на улице встречает выносной торговлей. Здесь даже примерочная палатка для удобства и быстрого обслуживания.

Покупатели:

Пиджак выбрали, рубашку, костюм, кроссовки, жилетку купили. У нас 2 школьника, так дороговато. Но учиться надо.

Да и внутри выбор не уступает: от обуви и верхней одежды до канцтоваров. Есть все, чтобы собрать ребенка в школу с нуля.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Везде ли по Беларуси так хорошо продажи организованы к учебному году? Я вас уверяю, что да, это зона ответственности потребительской кооперации. Мы специально выбрали такой небольшой город, где промышленных объектов нет, и вы видите, какой широкий ассортимент. То есть выбор на сегодняшний день есть.

С этим готовы поспорить жители агрогородка Чачково в Воложинском районе. Прямо напротив большой по сельским меркам школы (до 300 учеников) магазин, где нас не ждали. «Уголок школьника» ограничивается скупым выбором канцтоваров на половину полки. В дефиците здесь даже необходимые для школьника «расходники». Циркуль и тот в Минске искать нужно.

Андрей Пода:

Циркулей у нас нет, надо было в Минск ехать.

Людмила Плода:

Если каких-то нет тетрадей, то мы едем покупать. По физике, по английскому языку. Нам приходится ехать туда.

У Людмилы младший сын пойдет в первый класс, старший – в восьмой. Хочется одеть детей и красиво, и со вкусом, и главное, чтобы носилось. В райцентр даже ехать смысла не видит – за школьными обновками все дороги ведут в Минск.

Людмила Пода:

У нас здесь нет магазинов, чтобы собрать детей в школу. Поэтому мы поехали в ЦУМ, покупали пиджак, покупали бабочку.

Собрать сразу двоих сыновей в школу накладно. Но на рынке экономить Людмила опасается. Считает, не доплатишь – не доносишь. А белорусскому качеству доверяет.

Людмила Пода:

Я ребенку покупала туфли в том году на рынке, две пары. Отдала 250 и 320 тысяч. Но лучше я отдам 500 один раз, но я куплю в магазине. Качество – я уже убедилась сама. Два года обувь и одежду я покупаю только в магазине.

В магазине полный набор школьника (от одежды до канцтоваров), в зависимости от возраста и финансовых возможностей, обойдется от 900 тысяч рублей до 5 миллионов. Бонус школьного шопинга в крупных магазинах – скидки и возможность рассрочки.

И все-таки цены на достойные модели немаленькие. Хотя, казалось бы, внутреннее производство: ни затрат на логистику, ни на дорогую рабочую силу.

Пока снизить цены мешает еще и отсутствие сырьевой базы. Фабрики, занимающиеся пошивом детской школьной одежды, используют в основном импортные поливискозные ткани. Хлопкосодержащие, костюмные в Беларуси не производят. Хотя и предприятия есть.

Витебская швейная фабрика специализируется на пошиве верхней одежды. Потому скорее в качестве исключения здесь закупают шерстяные ткани камвольного комбината и пальтовые суконного.

И потихоньку борются с пока несовершенным качеством отечественного сырья.

Людмила Беляева, заместитель директора по производству швейной фабрики:

Подрабатывают. Мы им говорим все наши параметры, которые должны выдержать сегодня школьная форма, и они прислушиваются. Мы практически довольны сегодня их производством.

Покупательница:

Белорусские скатываются ткани. Покупаем сейчас уже как подростковое, мне больше нравится на рынке. Есть брючки стильные, выбор есть, по материалу разнообразные.

А вот и полярное мнение о белорусских производителях. Как говорится, на вкус и цвет. И все-таки, почему многие родители одевают детей в школу на рынке? Интересуемся у одной из мам, может, всему виной стереотип, и она не заглядывает в магазины по старой памяти, боясь увидеть небогатый ассортимент?

Покупательница:

Почему не в универмаге? А там делать нечего, извините за откровенность. Сколько туда не ездила, ничего найти не могла.

Выбор здесь еще и по ценовому сегменту широкий. От копеечных китайских товаров до вполне приличных по качеству польских.

Александр Лапотко, индивидуальный предприниматель:

Рынок очень гибко реагирует на моду и спрос. Каждый предприниматель дает оценку своему товару, он не вкладывает в то, что будет висеть или Правительство потом будет разгребать склады производителя. Надо подойти гибко. То, что ребенок будет носить, качество должно быть изумительное, чтобы ребенок год хотя бы относил, и цена должна быть соответствующая.

Для тех, кого не смущает разнообразие стран-производителей на этикетках, рынок остается незаменимой альтернативой государственным универмагам. Родители говорят: хорошо бы, чтобы такая конкуренция все же подстегивала самих белорусских производителей.

А пока до начала нового учебного года остается неделя, у тех, кто не определился с выбором, где покупать обновки, еще есть время.

Ребенок:

Я пойду в первый класс и буду носить новый пиджак.