В Вильнюсе +11°C, в Афинах +24°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 ноября
Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +13 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене ясно, малооблачно, также с осадками в виде дождя. Там воздух прогреется до +14 °C. Такое же погодное настроение ожидает жителей Рима и до +21 °C. Ясно и до +13 °C в Мадриде.
В столице Болгарии +17 °C. Жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. В Анкаре тем временем будет отмечена ясная погода без осадков и +21 °C. До +24 °C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется всего до +9 °C. Жителей Вильнюса ожидает пасмурное погодное настроение и сильный дождь. Воздух при этом прогреется до +11 °C. Такой же температурный показатель ожидает жителей Варшавы.
В Киеве до +15 °C. Погода обещает быть пасмурной и с сильным дождем. В Москве до +13 °C. Столицу также накроют сильные дожди, погода при этом будет отмечена пасмурная.
Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября читайте здесь.