В Вильнюсе +11°C, в Афинах +24°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 ноября

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +13 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене ясно, малооблачно, также с осадками в виде дождя. Там воздух прогреется до +14 °C. Такое же погодное настроение ожидает жителей Рима и до +21 °C. Ясно и до +13 °C в Мадриде.