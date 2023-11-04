Прямой эфир

В Вильнюсе +11°C, в Афинах +24°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 ноября

04 ноября 2023 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +13 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене ясно, малооблачно, также с осадками в виде дождя. Там воздух прогреется до +14 °C. Такое же погодное настроение ожидает жителей Рима и до +21 °C. Ясно и до +13 °C в Мадриде.

В Вильнюсе +11°C, в Афинах +24°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 ноября-1

В столице Болгарии +17 °C. Жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. В Анкаре тем временем будет отмечена ясная погода без осадков и +21 °C. До +24 °C в Афинах.

В Вильнюсе +11°C, в Афинах +24°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 ноября-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется всего до +9 °C. Жителей Вильнюса ожидает пасмурное погодное настроение и сильный дождь. Воздух при этом прогреется до +11 °C. Такой же температурный показатель ожидает жителей Варшавы.

В Вильнюсе +11°C, в Афинах +24°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 ноября-7

В Киеве до +15 °C. Погода обещает быть пасмурной и с сильным дождем. В Москве до +13 °C. Столицу также накроют сильные дожди, погода при этом будет отмечена пасмурная.

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября читайте здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября
04 ноября 2023 14:59

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября

Какой вклад внёс шляхетский род Горватов в развитие Полесья – побывали в Липове
04 ноября 2023 14:17

Какой вклад внёс шляхетский род Горватов в развитие Полесья – побывали в Липове

Как просыпаться бодрым и решить проблемы со сном – объяснила врач
04 ноября 2023 14:14

Как просыпаться бодрым и решить проблемы со сном – объяснила врач