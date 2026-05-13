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Ключевые аспекты развития беспилотных систем Союзного государства обсудили в Минске

13 мая 2026 11:12
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От внедрения беспилотников и нейросетей до квалифицированной подготовки кадров. На базе Белорусской государственной академии авиации состоялся международный практический семинар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые аспекты развития беспилотных систем Союзного государства обсудили в Минске-2

В центре внимания – ключевые аспекты развития беспилотных систем в рамках Союзного государства. Встреча объединила военных, ученых, а также ведущих производителей техники из Беларуси и России. Участникам продемонстрировали новейшие образцы отечественных и российских дронов – от компактных разведчиков до больших и многопрофильных аппаратов. Сегодня беспилотники активно применяют как в военной сфере, так и в гражданской. БПЛА помогают в обработке полей, обслуживании линий электропередач, а также используются правоохранительными органами. 

Ключевые аспекты развития беспилотных систем Союзного государства обсудили в Минске-4

Игорь Яцкевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:
Экспертное сообщество, к коему относятся как представители образовательных учреждений, так и представители научных учреждений реального сектора экономики, сверяют стрелки на подобного рода экспертных площадках. Тема применения развития беспилотных авиационных систем актуальна сейчас в различных сферах жизнедеятельности нашего государства. Она постоянно на слуху, я бы даже так сказал, это не только беспилотно-авиационные системы, это в целом беспилотные системы, это тренды современных технологий. Это одна из основных задач укрепления нашего технологического суверенитета. 

Ключевые аспекты развития беспилотных систем Союзного государства обсудили в Минске-6

Полина Лазарева, доцент кафедры Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ (Россия):
Беспилотные аппараты активно применяются в мониторинге больших площадей, требуется, чтобы они обладали определенной степенью автономии. Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта развиваются, внедряются, компьютерное зрение, возникает возможность для кооперации с белорусскими нашими коллегами по разработке научно-исследовательских каких-то тематик.

Скоординированная работа специалистов двух стран позволяет оперативно внедрять передовые разработки в серийное производство. Главная цель – обеспечение полного технологического суверенитета Беларуси и России в беспилотной авиационной сфере.

# Авиация # Союзное государство

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