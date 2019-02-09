Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина

Новости Беларуси. Проползти под танком и уйти от выстрелов. Первая гонка с препятствиями «Патриот» 9 февраля прошла на Линии Сталина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К зимнему марафону по уникальной территории историко-культурного комплекса подключилось более 200 белорусов из разных уголков страны.

Каждому нужно было пройти дистанцию шесть с половиной километров не на скорость, а на смелость. Ведь преодолеть пришлось три десятка препятствий.

Это переноска тяжестей, колючая проволока, кантование покрышек, рукоходы. В необычном соревновании участвовали целыми семьями. Проявить себя смог каждый желающий.

Роман Лепей, участник гонки:

Бежалось сложно, препятствия были очень энергоемкие. Снег очень много сил отбирал. Вообще, масштабно.

Артём Крус, участник гонки:

Было очень насыщенно, очень интересно. Мне понравилась гонка тем, что присутствовали физические испытания, но и в том числе морально-волевые.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Есть профессионалы, а есть начинающие. А между ними еще очень много градаций. У нас не самый легкий забег с препятствиями, но и не самый тяжелый.