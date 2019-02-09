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Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина

09 февраля 2019 20:04
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Новости Беларуси. Проползти под танком и уйти от выстрелов. Первая гонка с препятствиями «Патриот» 9 февраля прошла на Линии Сталина,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина-1

К зимнему марафону по уникальной территории историко-культурного комплекса подключилось более 200 белорусов из разных уголков страны.

Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина-4

Каждому нужно было пройти дистанцию шесть с половиной километров не на скорость, а на смелость. Ведь преодолеть пришлось три десятка препятствий.

Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина-7

Это переноска тяжестей, колючая проволока, кантование покрышек, рукоходы. В необычном соревновании участвовали целыми семьями. Проявить себя смог каждый желающий.

Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина-10

Роман Лепей, участник гонки:
Бежалось сложно, препятствия были очень энергоемкие. Снег очень много сил отбирал. Вообще, масштабно.

Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина-13

Артём Крус, участник гонки:
Было очень насыщенно, очень интересно. Мне понравилась гонка тем, что присутствовали физические испытания, но и в том числе морально-волевые.

Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина-16

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Есть профессионалы, а есть начинающие. А между ними еще очень много градаций. У нас не самый легкий забег с препятствиями, но и не самый тяжелый.

Испытание на выносливость и смелость. Гонка с препятствиями прошла на Линии Сталина-19

Для всех участников – памятные медали. А победители получили ещё и денежные премии. Следующий забег пройдёт в мае.

# Белорусские спортсмены # общество # Роман Лепей # Фотофакт

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