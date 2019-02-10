Пасха в 2019 году. Когда состоится праздник у православных и католиков

Новости Беларуси. В 2019 году православная и католическая Пасха будет отмечаться с разницей в неделю.

Пасха – главный христианский праздник.

В 2019 году православные будут отмечать этот праздник 28 апреля. Готовиться к Пасхе православные начнут за семь недель до Воскресения (с 11 марта). Этот период называется Великим постом.

У католиков Великий пост начнётся с Пепельной среды (6 марта), а празднование Пасхи будет 21 апреля.

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