Клоуны Фёдор Гулевич и Дмитрий Кремецкий раскрыли секреты клоунады в День рождения Юрия Никулина

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» клоун, заслуженный артист БССР Фёдор Гулевич и его ученик - клоун, художник-моменталист Дмитрий Кремецкий.

Кто такой художник моменталист?

Дмитрий Кремецкий:

Это человек, который моментально рисует дружеский шарж.

Федор Федорович, Ваша карьера как клоуна уже завершилась, на текущий момент Вы мэтр, который, наверное, часто заходит в цирк.

Фёдор Гулевич, клоун, заслуженный артист БССР:

В основном это общение. От цирка никуда не уйдешь. Говорят, что, если человек проработает в цирке 5 лет, его оттуда не вытащить…

Клоунада - это очень много импровизации. Клоунада это тот жанр, который создан не только, чтобы веселить, но и для того, чтобы появлялись в это время декорации.

Фёдор Гулевич, клоун, заслуженный артист БССР:

Это связующее звено. Клоун в цирке - человек, который проходит по всему спектаклю, какие-то шероховатости в техническом плане клоун скрывает и берёт на себя. Но он также должен взять на себя весь зал. Взять основное внимание на себя, чтобы люди не замечали установку всех этих декораций…

Помогает ли тот человек, которого обычно клоун «вытаскивает» из зала?

Фёдор Гулевич, клоун, заслуженный артист БССР:

С первого выхода клоун должен почувствовать зал. Если ты не почувствуешь зал, он не отдаст тебе то же самое. Клоун с первым же выходом присматривается. У клоуна же уши работают на все 360 градусов! Может, где-то есть какой-то звук… Кто-то, может, где-то сидит и очень заразительно смеется, кто-то только начинает смеяться. Находишь эти флюиды и через такого человека начинаешь работать.

Клоун, наверное, никогда не вытянет человека, который не подходит для этого?

Фёдор Гулевич, клоун, заслуженный артист БССР:

Бывает! Редко, но бывает. Но зато как же потом бывает тяжело. Бывают застенчивые, обидчивые. И думаешь: что же такое сделать, чтобы это было не пошло, а как-то обаятельно, хотя бы улыбка. Продумываешь разные варианты, чтобы он раскрылся хотя бы немного. Раскрылся - ну и слава Богу!