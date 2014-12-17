В Минске будет активизирована работа общественных приемных

Новости Беларуси. О главной политической кампании 2015 года 17 декабря говорили на заседании Совета Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

В первую очередь в столице активизируют работу общественных приемных, что позволит на базе таких подразделений формировать инициативные группы по сбору подписей и группы наблюдателей на участках для голосования. Для этих целей улучшат и техническую базу общественных приемных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Батура, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Задача такая, чтобы все прошло поэтапно, как положено, организованно. Мы будем формировать представителей в избирательные в территориальные участковые комиссии, в избирательные участковые комиссии, число наблюдателей. Поэтому все это спланируем, до каждого района тоже будут доведены определенные мероприятия, они потом тоже утвердят у себя.