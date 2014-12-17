Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец встретился с молодыми журналистами Беларуси

Новости Беларуси. «Общий взгляд в будущее» объединил 17 декабря столичную власть и будущих акул пера. В рамках третьего форума молодых журналистов мэр Минска Андрей Шорец пообщался с представителями СМИ со всей республики.

За 60 минут прозвучало несколько десятков вопросов. Молодые журналисты активно интересовались строительством арендного жилья и развитием городов-спутников, созданием базы данных перспективных людей столицы, а также мероприятиями, которые пройдут в городе в Год молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Важность вашего труда и важность вашего профессионализма определяет, какое мнение сложится у наших граждан о тех процессах, о тех событиях, которые происходят в стране.

Анна Каспер, корреспондент регионального издания:

Такие форумы – это в первую очередь возможность пообщаться с моими коллегами и, конечно же, повысить свое журналистское мастерство.