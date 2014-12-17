Новости Беларуси. Торжественный ритуал посвящения в кадеты учащихся Минского городского кадетского училища прошел 17 декабря в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.

Героями дня стали 68 молодых людей, которые дали торжественное обещание прилежно учиться, после чего ребятам вручили удостоверения и погоны.

Поздравить новобранцев пришли представители Министерства внутренних дел, Мингорисполкома, управления образования и, конечно же, родители и друзья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

Мы заинтересованы прежде всего, чтобы к нам приходили ребята с сильной мотивацией. Это первое. И второй немаловажный аспект, на который мы обращаем внимание, это уровень их образования.

Богдан Ильичев, учащийся ГУО «Минское городское кадетское училище № 1»:

Сейчас такой торжественный момент, что ни о чем другом не думаешь, как только стать кадетом. Военный – это призвание любого мужчины.