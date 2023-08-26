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Клишевич о задачах белорусского образования: мы должны готовить патриота своей страны, а не просто специалиста

26 августа 2023 11:07
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Новости Беларуси. Сфера образования не сходит с новостной ленты. «Лицо» высшего образования, университетской интеллигенции и вызовы гуманитарной направленности – все эти темы продолжает обсуждать экспертное сообщество страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тон задан программной речью Президента.

Клишевич о задачах белорусского образования: мы должны готовить патриота своей страны, а не просто специалиста-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Система высшего образования, подготовка специалистов высшей квалификационной категории – это по сути дела вопросы обеспечения эффективного поступательного развития любого государства, в том числе, конечно, и Беларусь не исключение. Мы должны готовить патриота нашей страны, гражданина нашей страны, а не просто специалиста, очень хорошо разбирающегося в той или иной сфере. Этого сегодня крайне недостаточно, поэтому эти вопросы тоже обсуждались в рамках совещания – как сделать так, чтобы действительно мы выпускали сегодня подготовленных специалистов, патриотов нашей страны, готовых работать на нашу страну, на будущее нашей страны, на будущее наших детей.

Президент потребовал устранить ряд проблем в функционировании Белорусского государственного университета и завершить модернизацию образовательной системы государства. Пока обошлось без кадровых решений Первого.

Клишевич о задачах белорусского образования: мы должны готовить патриота своей страны, а не просто специалиста-4

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# Государственная политика в области образования # общество # Сергей Клишевич # Фотофакт

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