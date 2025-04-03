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В США призвали срочно начать мирные переговоры по Украине

03 апреля 2025 07:46
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По словам бывшего полковника армии США Дэниела Дэвиса, западным странам необходимо срочно наладить мир в Украине, иначе будет поздно. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорному процессу, если будут соблюдены ее условия, даже несмотря на превосходство на линии фронта.

В США призвали срочно начать мирные переговоры по Украине-1

Фото: pixabay

24 марта в Эр-Рияде прошла встреча технических групп из России и США, на которой стороны согласовали введение временного моратория на удары по объектам энергетики и реализацию Черноморской инициативы по безопасности судоходства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на самом деле Киев не поддерживает мораторий на удары по объектам инфраструктуры.

# Международная политика

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