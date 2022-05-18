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Клишевич: наша задача – укрепить отношения Беларуси и Венесуэлы, тем более в таких сложных геополитических условиях

18 мая 2022 11:01
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Новости Беларуси. Беларусь намерена выйти на новый уровень политического взаимодействия с Венесуэлой. О развитии двустороннего сотрудничества 18 мая шла речь в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клишевич: наша задача – укрепить отношения Беларуси и Венесуэлы, тем более в таких сложных геополитических условиях-1

Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и посол Боливарианской Республики Венесуэла Франклин Рамирес Араке обсудили формат дальнейшей работы. Помочь в укреплении связей призваны межпарламентские рабочие группы. Уже определены их председатели.

Клишевич: наша задача – укрепить отношения Беларуси и Венесуэлы, тем более в таких сложных геополитических условиях-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Венесуэла – это наш политический союзник на Американском континенте. Поэтому, безусловно, для нас сегодня очень важно такие контакты возобновить и в дальнейшем политически поддерживать друг друга, как мы это и делаем, только уже на новом уровне. У нас уже есть хороший накопленный опыт совместной работы. Вот это наша самая главная задача сегодня – укрепить. Тем более в таких сложных геополитических условиях, в которых мы сегодня находимся.

Клишевич: наша задача – укрепить отношения Беларуси и Венесуэлы, тем более в таких сложных геополитических условиях-7

Венесуэла для Беларуси является ключевым, перспективным партнером в латиноамериканском регионе. Отношения двух стран основаны на уважении, солидарности и дружбе. Совместная работа парламентариев поможет укреплению двусторонних связей.

# Беларусь-Венесуэла # общество # Сергей Клишевич # Владимир Андрейченко # Франклин Рамирес Араке # Фотофакт

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