Клишевич: наша задача – укрепить отношения Беларуси и Венесуэлы, тем более в таких сложных геополитических условиях

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Венесуэла – это наш политический союзник на Американском континенте. Поэтому, безусловно, для нас сегодня очень важно такие контакты возобновить и в дальнейшем политически поддерживать друг друга, как мы это и делаем, только уже на новом уровне. У нас уже есть хороший накопленный опыт совместной работы. Вот это наша самая главная задача сегодня – укрепить. Тем более в таких сложных геополитических условиях, в которых мы сегодня находимся.