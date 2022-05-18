Что мешает всё успевать и как сформировать полезные привычки? Секреты тайм-менеджмента от многодетной мамы

Какой красивый рассвет! Доброе утро. Приглашаем вас к нам в гости.
Какой красивый рассвет! Доброе утро. Приглашаем вас к нам в гости.
Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама:
Меня зовут Александра, я психолог, королева красоты и многодетная мама. В своем блоге я расскажу, почему не стоит бояться планировать семью, и развею все нелепые мифы касательно семьи и не только.
Вы наверняка заметили перемены в нашей семье. Да, действительно, у нас пополнение.
Сегодня мы поговорим о тайм-менеджменте современной мамы.
Ребятки, у мамы сейчас будет запись видеоблога, а у вас по расписанию прогулка на свежем воздухе. Пожалуйста, в сад, все в сад.
Александра Никифорова:
Давайте начнем с того, что же нам мешает все успевать. Первое – многозадачность. Сходить на работу, учебу, ужин, английский с ребенком, тренировки, кружки – такое под силу только супермену. Но не переоценивайте свои возможности.
Второе – бесполезные занятия. Излишнее пребывание в интернете, социальных сетях и, конечно же, просмотры наших любимых сериалов. Это и есть те подножки, которые нам мешают на пути к самосовершенствованию.
Лень и прокрастинация. 90 % людей свойственны данные чувства, и я как психолог признаю, что это вполне логично. Однако во всем необходимо знать меру.
Четвертое – неэффективность. Когда дело занимает всего один час, а многие умудряются растянуть его на целый день. И пятое – это низкий уровень энергии. Зависит он от образа жизни и качества питания.
Александра Никифорова:
Причины ясны. Теперь переходим к действиям. Для начала давайте сформируем полезные привычки. Попробуем вставать на час раньше. За час можно успеть уделить внимание и чтению, и саморазвитию, в том числе своему внешнему виду. Приучите себя к порядку на рабочем столе, в квартире и в телефоне, а также в своей машине. И выставляйте приоритеты. Составляйте список дел и вечером подводите итоги. Определите приоритетность, что может подождать, а что нужно делать в первую очередь. Распределите по дням, но не более чем на неделю. Потом вы перейдете на более долгосрочную перспективу. Не забывайте оставлять время для творчества и хвалите себя.
Александра Никифорова:
Главное – получайте от всего процесса удовольствие, не стремитесь к мнимым идеалам и воспринимайте все как интересную игру, в которой правила могут меняться.
А теперь у мамы время для отдыха. Успела поработать, снять блог, и теперь я иду на свежий воздух на долгожданную прогулку.