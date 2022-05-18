Что мешает всё успевать и как сформировать полезные привычки? Секреты тайм-менеджмента от многодетной мамы

Какой красивый рассвет! Доброе утро. Приглашаем вас к нам в гости.

Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама: Меня зовут Александра, я психолог, королева красоты и многодетная мама. В своем блоге я расскажу, почему не стоит бояться планировать семью, и развею все нелепые мифы касательно семьи и не только.

Вы наверняка заметили перемены в нашей семье. Да, действительно, у нас пополнение.

Ребятки, у мамы сейчас будет запись видеоблога, а у вас по расписанию прогулка на свежем воздухе. Пожалуйста, в сад, все в сад.

Александра Никифорова:

Давайте начнем с того, что же нам мешает все успевать. Первое – многозадачность. Сходить на работу, учебу, ужин, английский с ребенком, тренировки, кружки – такое под силу только супермену. Но не переоценивайте свои возможности.

Второе – бесполезные занятия. Излишнее пребывание в интернете, социальных сетях и, конечно же, просмотры наших любимых сериалов. Это и есть те подножки, которые нам мешают на пути к самосовершенствованию.

Лень и прокрастинация. 90 % людей свойственны данные чувства, и я как психолог признаю, что это вполне логично. Однако во всем необходимо знать меру.

Четвертое – неэффективность. Когда дело занимает всего один час, а многие умудряются растянуть его на целый день. И пятое – это низкий уровень энергии. Зависит он от образа жизни и качества питания.