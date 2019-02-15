Клирик Свято-Духового собора о Сретении Господнем: «В глубине сердца мы встречаемся с Богом»

Новости Беларуси. У православных – Сретение Господне. Один из 12 главных праздников церкви повествует о важном Евангельском событии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встрече благочестивого старца Симеона с младенцем Иисусом, которая произошла на 40-й день после рождения Спасителя. Эта была встреча Ветхого с Новым Заветом, а человечества с вочеловечившимся Богом. В народной традиции этот день ассоциируется со встречей зимы с летом и связан с приметами, по которым определяли будущую погоду. Но духовенство подчеркивает, что придерживаться формы всегда легче и проще, чем наполнять веру внутренним содержанием.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духового кафедрального собора Минска:

Сретение Господне – это событие актуальное для каждого из нас. Мы только тогда становимся глубоко верующими людьми, когда в глубине нашего сердца мы встречаемся с Богом. Бог всегда ищет этой встречи, беда, что ее не всегда ищет человек.