Прямой эфир

Клирик Свято-Духового собора о Сретении Господнем: «В глубине сердца мы встречаемся с Богом»

15 февраля 2019 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У православных – Сретение Господне. Один из 12 главных праздников церкви повествует о важном Евангельском событии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клирик Свято-Духового собора о Сретении Господнем: «В глубине сердца мы встречаемся с Богом»-1

Встрече благочестивого старца Симеона с младенцем Иисусом, которая произошла на 40-й день после рождения Спасителя. Эта была встреча Ветхого с Новым Заветом, а человечества с вочеловечившимся Богом. В народной традиции этот день ассоциируется со встречей зимы с летом и связан с приметами, по которым определяли будущую погоду. Но духовенство подчеркивает, что придерживаться формы всегда легче и проще, чем наполнять веру внутренним содержанием.

Клирик Свято-Духового собора о Сретении Господнем: «В глубине сердца мы встречаемся с Богом»-4

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духового кафедрального собора Минска:
Сретение Господне – это событие актуальное для каждого из нас. Мы только тогда становимся глубоко верующими людьми, когда в глубине нашего сердца мы встречаемся с Богом. Бог всегда ищет этой встречи, беда, что ее не всегда ищет человек.

Клирик Свято-Духового собора о Сретении Господнем: «В глубине сердца мы встречаемся с Богом»-7

Среди традиций – освящение Сретенских свечей. Их зажигают в самые сложные и ответственные моменты жизни. В последние годы этот праздник приобретает и современное очертание – стал Всемирным днём православной молодежи.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На скалах было написано: Пружаны и Малорита. Мне хотелось просто эти надписи поцеловать». Мэр Бреста о службе в Афганистане
15 февраля 2019 12:17

«На скалах было написано: Пружаны и Малорита. Мне хотелось просто эти надписи поцеловать». Мэр Бреста о службе в Афганистане

На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев
15 февраля 2019 12:15

На «Острове слёз» почтили память воинов-афганцев

Сорт или гибрид: какие семена выбрать для рассады?
15 февраля 2019 11:23

Сорт или гибрид: какие семена выбрать для рассады?