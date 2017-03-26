«Час Земли» в мире и Беларуси. Где, как и зачем гас свет ровно на 60 минут

Новости Беларуси. Беларусь накануне присоединилась к мировой акции «Час Земли». В 2017 году она прошла уже в десятый раз – под лозунгом «Меняй себя, а не планету». В ней приняли участие более 170 стран. Во время мероприятия на всех континентах в поддержку мировой экологии на улицах и в домах ровно на час погас свет.

Свыше двух миллиардов человек из более чем 170 стран подключились к акции «Час Земли». А сейчас и Беларусь вошла в их число, отключив подсветку почти во всех крупных городах.

Час земли объединяет. Вот, к примеру, простая арифметика: если собрать вместе все страны, участвующие в акции, и разделить общее количество их часов на 24, получится больше недели экономии мирового энергоресурса.