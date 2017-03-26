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«Час Земли» в мире и Беларуси. Где, как и зачем гас свет ровно на 60 минут

26 марта 2017 13:30
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Новости Беларуси. Беларусь накануне присоединилась к мировой акции «Час Земли». В 2017 году она прошла уже в десятый раз – под лозунгом «Меняй себя, а не планету». В ней приняли участие более 170 стран. Во время мероприятия на всех континентах в поддержку мировой экологии на улицах и в домах ровно на час погас свет.

Свыше двух миллиардов человек из более чем 170 стран подключились к акции «Час Земли». А сейчас и Беларусь вошла в их число, отключив подсветку почти во всех крупных городах.

Час земли объединяет. Вот, к примеру, простая арифметика: если собрать вместе все страны, участвующие в акции, и разделить общее количество их часов на 24, получится больше недели экономии мирового энергоресурса.

«Час Земли» в мире и Беларуси. Где, как и зачем гас свет ровно на 60 минут-1

Только в одной столице больше 230 зданий, украшенных декоративной подсветкой. Обелиски, проспекты и памятники архитектуры – в некотором роде световая визитная карточка, но и она внесла свою лепту в экологию, погаснув на час.

Николай Свирид, начальник оперативно диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:
Основное потребление электроэнергии в городе – это население, это наши квартиры. Каждый у себя должен на этот час по возможности отключить электроприборы. Эффект экологический будет гораздо выше.

А вот как «Час Земли» без электричества, но с огоньком провели в Бресте. К акции присоединились молодые танцоры, певцы, роллеры и представители четырех велоклубов города. Вместо привычного освещения на гребном канале в этот вечер горели огни зажигательного файер-шоу.

«Час Земли» в мире и Беларуси. Где, как и зачем гас свет ровно на 60 минут-4

В знак солидарности свет в своих квартирах потушили и многие горожане.

А в завершение яркой акции ее участники с помощью неоновой подсветки велосипедов и фонариков мобильных телефонов выстроились в символическую цифру 60. Именно столько минут наша Земля смогла отдохнуть от напряжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Станислав Пекарский # Акции # Роман Пастернак # Петр Бутрим # Николай Свирид # Алексей Баранов

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