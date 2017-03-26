Каждой птице – по дому. Жители Новополоцка сделали более сотни необычных скворечников

Новости Беларуси. Каждой птице – по дому. Гостеприимство Новополоцка теперь смогут оценить и пернатые. Жители города, семьями и целыми коллективами сделали более сотни домиков для скворцов, синиц, стрижей. От простых избушек до элитных коттеджей. По птичьим меркам, конечно. Новоселье уже отпраздновали сотни птиц. Максим и его друзья строители со стажем. В студенческих отрядах помогали на стройках, работали и над инфраструктурой Белорусской АЭС. И признаются: дома для птиц оказались самым легким и творческим проектом. Максим Моштыль, студент Полоцкого государственного университета:

Для меня это было большой практикой, так как в будущем будем устройство домов. Но, как говорится, будем начинать с малого.

План по строительству жилья для птиц в Новополоцке за последний месяц перевыполнили процентов на 200. Квадратные сантиметры обретут больше сотни пернатых семей. Благодаря стараниям отдельных людей и даже целых трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тимур Мауликаев, участник конкурса «Птичий дом»:

Мы хотели сделать скворечник, который будет отличаться от стандартных. Поэтому придумали несколько в другой стилистике его. Олег Буевич, участник конкурса «Птичий дом»:

Мы решили новую улицу открыть – улицу Скворцов. Такая задумка была, реализована работниками нашего предприятия. Выбрать дом по душе смогут скворцы, синицы и даже белки. Все зависит от размера «входной двери».

Домик должен быть таким, чтобы в него не забрался ни один хищник. Не яркий, со входом 3-5 сантиметров, относительно глубокий. Иначе, к примеру, птица может угодить в рот коту. А в этом случае – даже жить в нем. Конечно, птицы будут выбирать скорее место, чем красоту дома. Но такие коттеджи и даже небоскребы станут настоящим достоянием улиц и центрального парка Новополоцка. Владимир Беляев, организатор конкурса «Птичий дом»:

Мы очень рады, что вызвал большой резонанс не только в городе, но и области. Будем надеяться, что скворцы получат новое жилье, новополочане получили массу новых эмоций.