Каждой птице – по дому. Жители Новополоцка сделали более сотни необычных скворечников
Новости Беларуси. Каждой птице – по дому. Гостеприимство Новополоцка теперь смогут оценить и пернатые. Жители города, семьями и целыми коллективами сделали более сотни домиков для скворцов, синиц, стрижей. От простых избушек до элитных коттеджей. По птичьим меркам, конечно. Новоселье уже отпраздновали сотни птиц.
Максим и его друзья строители со стажем. В студенческих отрядах помогали на стройках, работали и над инфраструктурой Белорусской АЭС. И признаются: дома для птиц оказались самым легким и творческим проектом.
Максим Моштыль, студент Полоцкого государственного университета:
Для меня это было большой практикой, так как в будущем будем устройство домов. Но, как говорится, будем начинать с малого.
План по строительству жилья для птиц в Новополоцке за последний месяц перевыполнили процентов на 200. Квадратные сантиметры обретут больше сотни пернатых семей. Благодаря стараниям отдельных людей и даже целых трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тимур Мауликаев, участник конкурса «Птичий дом»:
Мы хотели сделать скворечник, который будет отличаться от стандартных. Поэтому придумали несколько в другой стилистике его.
Олег Буевич, участник конкурса «Птичий дом»:
Мы решили новую улицу открыть – улицу Скворцов. Такая задумка была, реализована работниками нашего предприятия.
Выбрать дом по душе смогут скворцы, синицы и даже белки. Все зависит от размера «входной двери».
Домик должен быть таким, чтобы в него не забрался ни один хищник. Не яркий, со входом 3-5 сантиметров, относительно глубокий. Иначе, к примеру, птица может угодить в рот коту. А в этом случае – даже жить в нем.
Конечно, птицы будут выбирать скорее место, чем красоту дома. Но такие коттеджи и даже небоскребы станут настоящим достоянием улиц и центрального парка Новополоцка.
Владимир Беляев, организатор конкурса «Птичий дом»:
Мы очень рады, что вызвал большой резонанс не только в городе, но и области. Будем надеяться, что скворцы получат новое жилье, новополочане получили массу новых эмоций.
Карина Соловей, специалист по компаниям и акциям общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:
Сейчас очень много домиков для скворцов, для таких покрупнее уже птиц, а для маленьких воробьинообразных птахов не хватает места, к сожалению, местечек, где бы они могли загнездиться. Поэтому мы советуем обратить внимание именно на синичники. Для стрижа можно сделать домики, даже для ушастой совы.
Первый скворечник уже установили возле центральной библиотеки Новополоцка. Остальные домики развешают в международный День птиц – 1 апреля.